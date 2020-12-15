مشرف منتخب الشباب: اللاعبون كانوا بيبكوا عشان يشاركوا في مباراة ليبيا

أكد جمال محمد على نائب رئيس اتحاد كرة القدم، والمشرف على منتخب الشباب ، أن لاعبي منتخب الشباب لديهم كبير للاستمرار فى التصفيات الافريقية رغم إصابات كورونا، قائلا: "لائحة الاتحاد الأفريقي تؤكد أنه لابد أن يكون هناك 15 لاعب في المنتخب لخوض المباراة ومنتخب مصر الان 14 لاعب فقط وهذا مخالف للائحة". إصرارالأفريقي





وأضاف جمال محمد على، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة "القاهرة والناس"، أن لاعبي منتخب الشباب يمتلكون روح معنوية عاليا ويرغبون في الاستمرار والمشاركة في بطولة افريقيا، متابعا: "الشباب عايزين يشاركوا حتى لو هيلاعبوا بـ10 لاعبين وناقصين".





وتابع: "فى روح وطنية عالية وفى لاعبين كانت بتعيط عشان نفسها تشارك في مباراة ليبيا، ولحد ما عدى وقت النص ساعة تم تطبيق اللائحة وشكرت القائمين على الكاف والاتحاد، وحاولنا نهدى اللاعبين"، لافتا إلى أن هناك لجنة طبية ستجرى مسحة لكل البعثة وفى فريق طبي عملى مسحة لكل البعثة وينتظرون النتيجة.





ومن جانبه قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إنه رئيس الوزراء أمر بتوجيه طائرة تصل صباحا لتونس لتأمين لاعبي المنتخب وعودتهم لمصر، مضيفا أن عدد لاعبي المنتخب المصابين سيظهر نهاية اليوم.





وأضاف صبحي،، في تصريحات تليفزيونية سابقة، أنه هناك 14 لاعبا من منتخب الشباب مصابون بفيروس كورونا، والمنتخب المصري لديه 11 لاعب أساسي و3 احتياطي.





وتابع الوزير، أن صحة لاعبي منتخب الشباب أولوية في المقام الأول، مشيرا إلى أن كل الاحتمالات قائمة وعلينا الحفاظ على شبابنا.





وأشار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إلى أن منتخب الشباب يتمتع بقوة في الأداء، لافتا إلى أن أحيانًا يكون رئيس البعثة هو المدير الفني للمنتخب.