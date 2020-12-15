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منوعات

ادعت أن اللصوص قتلوه.. أم تخنق طفلها فى ظروف غامضة

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 10:10 م
صدى البلد
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أحمد شريف

اعترفت أم شابة  بخنق طفلها بعد ادعائها بأن مجموعة من اللصوص قتلوا طفلها  في عملية سطو مزيفة.


 ويقال إن الفتاة البالغة من العمر 20 عامًا قتلت الصبي البالغ من العمر شهرين ، واسمه بريان هنريكي سوزا فيرونيز ، لأنها اعتقدت أن زوجها لا يريد الطفل.


 تم العثور على الطفل المأساوي مخنوقًا في منزله في منطقة ريفية في بلدية إيكوبورانجا في ولاية إسبيريتو سانتو جنوب شرق البرازيل يوم الأحد ، 13 ديسمبر.


 قال والد الطفل للشرطة إنه غادر المنزل في الصباح الباكر ليحلب الأبقار ، وإنه عاد ليجد زوجته مقيدة  ابنه ميت بجوارها.


وقال للشرطة إنه تلقى تهديدات عبر رسائل تسللت من باب منزلهم.


 نُقل الزوجان إلى مركز الشرطة حيث أخبرت الأم ضابطين أن اثنين من المشتبه بهم اقتحما النافذة وخنقا طفلتها قبل أن يربطوها ويعصبو عينيها.


 لكن القصة انهارت عندما لم تجد الشرطة أي دليل على اقتحام العقار واعترفت الأم ، التي لم يتم الكشف عن اسمها ، بارتكاب الجريمة.

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