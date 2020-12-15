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أخبار العالم

رقم هائل.. السعودية تكشف عن حجم الإيرادات خلال عام 2020

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 10:11 م
السعودية
السعودية
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محمد عثمان
أعلن وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، اليوم الثلاثاء، حجم إيرادات المملكة خلال عام 2020.

وقال محمد الجدعان، في مؤتمر صحفي على هامش إطلاق ميزانية عام 2021، إن حجم إيرادات المملكة خلال العام الجاري بلغ 770 مليار ريال، فيما بلغت النفقات 1068 مليار ريال، وفقًا لقناة "العربية".

وأوضح "الجدعان"، أن تطوير نظام المشتريات الحكومية ساهم بدعم المحتوى المحلي وبقوة.

وأشار الجدعان إلى أن الاقتصاد السعودي انكمش خلال العام الجاري بنسبة 3.7%، لافتًا إلى أن هناك توقعات بنموه مرة أخرى بنسبة 3.2% خلال العام المقبل.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ترأس اليوم الثلاثاء، جلسة مجلس الوزراء لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2021.

ووفقًا لصحيفة "سبق" السعودية، أقر مجلس الوزراء الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد (2021).

وقال الملك سلمان، إن الإنفاق المعتمد في ميزانية 2021 للمملكة يبلغ 990 مليار ريال.

وأضاف العاهل السعودي، أن الإيرادات تقدر الإيرادات بمبلغ 849 مليار ريال، بعجز يقدر بمبلغ 141 مليار ريال، ويمثل 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي. 
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