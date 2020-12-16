رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية يكشف موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول وكيفية إجرائها

قال الدكتور سيد عبد القادر رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية، إنه سيتم إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأسبوع الأول من شهر يناير المقبل وفقًا للأجندة الدراسية الموضوعة.





وأوضح "عبد القادر" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أنه سيتم إجراء الامتحانات حضوريا في مقر الجامعة ، ما لم يكن هناك قرارات أخرى من قبل وزارة التعليم العالي، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المقررة ، وتقسيم الطلاب على مجموعات وإلزامهم بارتداء الكمامات والدخول من بوابات التعقيم الإلكتروني وقياس درجة حرارتهم الكواشف الحرارية للاطمئنان على صحتهم .







