رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية يكشف موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول وكيفية إجرائها

قال الدكتور سيد عبد القادر رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية، إنه سيتم إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأسبوع الأول من شهر يناير المقبل وفقًا للأجندة الدراسية الموضوعة.
وأوضح "عبد القادر" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أنه سيتم إجراء الامتحانات حضوريا في مقر الجامعة ، ما لم يكن هناك قرارات أخرى من قبل وزارة التعليم العالي، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المقررة ، وتقسيم الطلاب على مجموعات وإلزامهم بارتداء الكمامات والدخول من بوابات التعقيم الإلكتروني وقياس درجة حرارتهم الكواشف الحرارية للاطمئنان على صحتهم .
وفي ذات السياق قال الدكتور سيد عبد القادر، رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية، إن امتحانات الأعذار الخاصة باختبارات الميد تيرم مفتوحة للطلاب حتى نهاية الأسبوع الجاري، حيث يكون متاح للطلاب إجراء امتحانات الميد تيرم التي قام الطلاب بالاعتذار عنها.
وأضاف "عبد القادر"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن عملية انتخابات اتحاد الطلاب بالجامعة تسير بشكل طبيعي وفقًا للخطة التي وضعتها وزارة التعليم العالي، وأن الجامعة ملتزمة بها، كما أنه تم تلقي طلبات الطعون التي تقدم بها المرشحين اليوم وسيتم النظر فيها امس الثلاثاء 15 ديسمبر.
وأوضح رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية أن العملية الانتخابية شهدت هذا العام إقبالًا كبيرًا من جانب الطلاب، مقارنة بالعام الماضي، كما وجه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدعوة إلى جميع الطلاب في الجامعات والمعاهد المصرية، للمشاركة الفاعلة في انتخابات الاتحادات الطلابية، مع ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة.