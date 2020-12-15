غزو العراق وضرب ليبيا.. أحمد موسى يكشف تفاصيل كتاب عمرو موسى

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بكتاب عمرو موسى الأمين العام لمجلس جامعة الدول العربية، والذى يحمل اسم سنوات الجامعة العربية.





وقال أحمد موسى، في برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، مساء اليوم الثلاثاء، إن عمرو موسى دبلوماسي وسياسي مخضرم، مضيفا أنه كشف الكثير من الأسرار، وتحدث عن الأعوام الصعبة في الجامعة العربية.





وأضاف مقدم برنامج "على مسئوليتي"، أن كتاب عمرو موسى الجديد يروى تفاصيل مهمة عن الجامعة العربية، لافتا إلى أنه يكشف عن الدور القطري لضرب ليبيا والتخلص من القذافي.





وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن عمرو موسى كشف في كتابه عن لقاءاته مع صدام حسين وتفاصيل غزو العراق، وتحدث عن 10 سنوات شديدة الأهمية في المنطقة العربية.



