بعد ضبط المصنفات 25 قضية.. غرامة 100 ألف جنيه عقوبة سرقة الملكية الفكرية

تعدّدت في الآونة الأخيرة بساحات المحاكم الاقتصادية جرائم القرصنة وسرقة حقوق الملكية الفكرية ويظهر ذلك من خلال سطو أشخاص علي محتوي إعلاني أو بث فضائي أو عن طريق إتباع برامج لفك الأكواد و الشفرات التي تضعها المؤسسات للحفاظ على حقوقها في النشر أو الاستخدام سواء كان النشاط المقدم خدمة أو منتجاً.





وقد حدّد قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 غرامات مالية كبري بمثابة عقوبات نظراً لأن هذا السلوك لم يصنف كجنحة يعاقب عليها قانون العقوبات، موجهة لكل من خالف القواعد والشروط المعنية بحماية براءات الاختراع سواء التأليف والنشر وغيره بما يحد من تفشي هذه الأفعال غير الأخلاقية ومنافية للآداب العامة.





وينص القانون رقم 82 لسنة 2002، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه:





- كل من قلد بهدف التداول التجاري موضوع اختراع أو نموذج منفعة منحت براءة عنه وفقًا لأحكام هذا القانون.

- كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو استورد أو حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة مع علمه بذلك، متي كانت براءة الاختراع أو براءة نموذج المنفعة الصادرة عنها أو عن طرق إنتاجها ونافذة في جمهورية مصر العربية.

- كل من وضع بغير حق على المنتجات والإعلانات أو العلامات التجارية أو أدوات التعبئة أو غير ذلك، بيانات تؤدي إلى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع أو براءة نموذج منفعة.

- وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه.

- وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة الأشياء المقلدة محل الجريمة والأدوات التي استخدمت في التقليد أو ينشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.





علي جانب أخر تضمن القانون المصرى التصدى لظاهرة القرصنة وفقا لقانون الجريمة الالكترونية فى القرصنة على قنوات البث المسموع أو المرئى ..إذ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحداهما، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتى أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة اتصالات أو خدمة من خدمات قنوات البث المسموع والمرئى.





جاء ذلك بعد أن واصلت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية جهودها لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية وجرائم البث الفضائى.





أكدت معلومات وتحريات الإدارة قيام أحد الأشخاص (مالك محل لبيع أجهزة الإستقبال "الريسيفر" ، مقيم بمحافظة القاهرة) بإدارة المحل لبيع أجهزة الإستقبال "الريسيفر" المعدة لفك شفرة القنوات الفضائية المشفرة، حيث يتم تزويد تلك الأجهزة بقطع (اللانات) للاتصال بالإنترنت ومُحملة ببرامج مخصصة لفك الشفرة لتلك القنوات.





عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المحل المشار إليه وتم ضبط نجل المتهم أثناء إدارة نشاطه وعثر بداخل المحل على (120 جهاز استقبال "ريسيفر" ماركات مختلفة – وعدد 20 "لانة" للاتصال بالإنترنت – وحدة معالجة مركزية مُحمل عليها برامج وملفات لكسر شفرة القنوات الفضائية المشفرة - جهاز راوتر للاتصال بالإنترنت).





بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وبالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.





كما شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى بوزارة الداخلية، حملات أمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.





أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية خلال 24 ساعة عن ضبط 25 قضية "مطبوعات ، مصنفات سمعية وسمعية بصرية".





وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.