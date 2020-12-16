برلماني عن تقرير مجلس الوزراء: شهادة للتأكيد على نجاح القيادة السياسية ومنظومة الإصلاح الاقتصادي

أشاد النائب عبدالفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بتقرير "مصر في عيون العالم"، الذي استعرضه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بخصوص احتلال مصر للمركز الثاني عربيًّا، والـ 36 عالميًّا في 2019، قائلا:"التقرير شهادة للتأكيد على نجاح القيادة السياسية ومنظومة الإصلاح الاقتصادي في مصر".





وأوضح "محمد"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن القيادة السياسية حققت إنجازات هائلة في مختلف المجالات، حيث عمدت على إعادة مصر لنصابها الصحيح بين مختلف دول العالم، علاوة على تحسين الأوضاع الاقتصادية ورفع مستوى المعيشة وتحسين البنية التحتية، لافتا إلى أن كافة هذه التطورات جعلت مصر تحت أعين رجال الأعمال والمستثمرين العرب والأجانب.





وأكد عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن خطة الدولة العمل على إزالة كافة العوائق التي تقف حائلا أمام المستثمر، مشيرا إلى أن ذلك يعد ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.





ويذكر أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء قد استعرض الجزء الثاني من إصداره "مصر في عيون العالم – النصف الأول 2020" من خلال فيديو على الصفحة الرسمية للمركز على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،حيث يسلط الفيديو الضوء على أبرز المؤشرات التي حققت فيها مصر تقدمًا ملحوظًا.





وأوضح "تقرير مصر في عيون العالم" أن مصر قد احتلت المركز الثاني عربيًّا، والـ 36 عالميًّا في 2019، بناءً على قوتها الاستراتيجية والسياسية والثقافية وقدرتها على مواكبة التغيير ودفع عجلة التنمية وذلك وفقًا لـ " مؤشر أفضل الدول 2020".





كما جاءت مصر في المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمركز الـ 14 عالميًّا في خدمات التعهيد في مؤشر "جاذبية الدول لتقديم خدمات التعهيد العالمية 2019" واعتبرها المؤشر من أهم الوجهات جذبًا للشركات متعددة الجنسيات.





وقد سلط التقرير كذلك الضوء على "مؤشر معدل إنتاجية العامل في إفريقيا 2020" الصادر عن مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، حيث اعتبر مصر ضمن الدول الأقل في نسب التسرب من التعليم.