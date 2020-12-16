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اقتصاد

اقتصاد السعودية.. دخل النفط 53% من إيرادات المملكة

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 12:59 ص
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
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وكالات
حملت أرقام ميزانية السعودية مؤشرات مهمة من بينها أن الإيرادات النفطية تقلصت حصتها من إجمالي الإيرادات إلى 53% في عام 2020.

وأقرّ مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان ميزانية السعودية لعام 2021، والتي شملت الأرقام الفعلية لميزانية العام الحالي 2020.
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وصدرت أرقام ميزانية السعودية للعام الجديد 2021، عند إيرادات 849 مليار ريال، مقابل إنفاق هو 990 مليار ريال، ما يعني أن العجزَ المتوقع تسجيلُه العام المقبل هو 141 مليار ريال، وهذا يعني أن نسبة العجز إلى الناتج المحلي في ميزانية 2021 ستبلغ 4.9%.

وسيبلغ إجمالي الدين العام المتوقع في 2021 عند 937 مليار ريال.

وأكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أنه أصدر توجيهاته بأن تعطي ميزانية المملكة للعام المقبل، أولوية لصحة المواطنين والمقيمين على أرض المملكة في مواجهة جائحة كورونا.

وقال الملك سلمان في كلمته خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء الذي أقرت خلاله الميزانية أمس إن ميزانية السعودية للعام المقبل سيبلغ العجز فيها ما قيمته 141 مليار ريال.

وأضاف العاهل السعودي أن جائحة كورونا أثرت على الاقتصاد العالمي، مؤكدا اتخاذ المملكة إجراءات احترازية وتدابير وقائية وتقديم العلاج مجانا لجميع من أصيبوا بكورونا من المواطنين والمقيمين.

وقال الملك سلمان إن جائحة كورونا قد أثرت على الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن هذا العام كان صعبا في تاريخ العالم.

من جهة أخرى، أكد الملك سلمان أن رؤية 2030 حدت من الآثار السلبية على المواطنين والاقتصاد، مشددا على التنفيذ الفاعل لمشاريع ميزانية المملكة.

وتابع: "عملنا على الحد من آثار الجائحة والحفاظ على وظائف المواطنين".

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