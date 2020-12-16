خوفًا من الأمراض.. أهالي قرية الهيشة البحرية بقنا يناشدون المسئولين ردم ترعة المحمودية

طالب أهالي قرية الهيشة البحرية التابعة لمركز نجع حمادى محافظة قنا، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بردم الترعة، حيث تحتوى على أنواع مختلفة من المخلفات ومقلب للنفايات، الأمر الذى تسبب فى تلوث مياهها وتعود على أهل القرية بالأمراض والأوبئة، وتسببت فى عدد من الحوادث.





ويقول المواطن ماجد سعيد محمود فى رسالته : نعانى من وجود ترعة المحمودية المارة داخل الكتلة السكنية بمسافة ١كم فى قرية الهيشة البحرية ، حيث إنها تتسبب فى انتشار الروائح الكريهة ، وأمراض للمواطنين، مما تسبب خطورة شديدة على صحة وأرواح الأهالى .





وأضاف: يقع بسببها العديد من الحوادث، خاصة من الأطفال نتيجة الوقوع فيها، مشيرا الى وقع حادثين غرق فى الآونة الأخيرة ،فكل ما نحتاجه هو ردم هذه الترعة للتخلص من المشكلات الناتجة عنها .





واختتم استغاثته مناشدًا وزيري الموارد المائية والري والتنمية المحلية بسرعة التدخل وإصدار تعليمات مشددة للمسئولين بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حلول فورية لتلك المشكلة التي تهدد حياة وأرواح العديد من المواطنين والأطفال والموافقة على ردم الترعة .





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