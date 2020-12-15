الفتوى والتشريع تلزم نادي الشرطة بأسوان إزالة التعديات بالسوق السياحية

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى إلزام وزارة الداخلية (نادى ضباط الشرطة بأسوان) بإزالة التعديات المقامة على سطح مبنى السوق السياحية المملوكة لوزارة السياحة بمحافظة أسوان والممر الخدمى الخلفى للنادى .





وثبت أن تقرير اللجنة المشكلة بقرار وزير السياحة ، والمُوقع عليه من طرفى النزاع، وممثلي محافظة أسوان، خلُصت إلى أن ثمة تعديات بسطح مبنى السوق السياحية، والممر الخدمى الخلفى لنادى ضباط الشرطة، تمت بمعرفة النادى .





وأضافت الفتوى ، أنه في حالة احتياج نادى ضباط الشرطة إلى الأماكن المُستغلة بمعرفة النادى بسطح مبنى السوق السياحية، والممر الخلفى للنادى، وغير المدرجين بمحضر التسليم عام ٢٠٠٩ ، فإنه يتعين على وزارة الداخلية مخاطبة وزارة السياحة لاتخاذ اللازم نحو تقنين الوضع القائم .





وتبين تسليم مبنى النادى المذكور من وزارة السياحة إلى وزارة الداخلية ، دون نقل ملكية الأرض المقام عليها النادى ، مع التزام مديرية أمن أسوان مستقبلا بالحدود القائمة للمبنى وعدم التعدى على الأرض المجاورة لمبنى النادى ، والالتزام بحدود سطح النادى، وإذ خلُصت اللجنة المخصصة لذلك ، إلى أن ثمة تعديات بسطح مبنى السوق السياحية، والممر الخدمى الخلفى لنادى ضباط الشرطة بالمخالفة .





ولما كان من الواجب تقنين الوضع القائم ، الأمر الذى يتعين معه إلزام وزارة الداخلية (نادى ضباط الشرطة بأسوان) بإزالة التعديات المقامة على سطح مبنى السوق السياحية والممر الخدمى الخلفى للنادى.