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تعليم

25 ديسمبر .. بدء الامتحانات العملية بصيدلة عين شمس

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 08:01 ص
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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باسنتي ناجي
أكدت الدكتورة" أماني أسامة" وكيل شئون كلية الصيدلة بجامعة عين شمس عدم وجود أي معوقات أمام العملية التعليمية والتزام الكلية بالخطة التي وضعتها الجامعة وفقاٍ لقرارات المجلس الأعلي للجامعات وذلك بإتخاذ كافة التدابير الوقائية ضد فيروس كورونا. 

أوضحت "أسامة " في تصريحات خاصة لموقع " صدى البلد " أن الكلية تستعد لبدء الإمتحانات العملية بدء من 25 ديسمبر، مؤكدةً علي مد عدد ساعات المعامل بالكلية لإداء الإختبار ل أكبر عدد ممكن من الطلاب والحفاظ علي التباعد الإجتماعي بين الطلاب 

وأضافت وكيل شئون صيدلة عين شمس أن الكلية ستلتزم بالإمتحانات الإلكترونية " البابل شيت " لتسهيل عملية أداء الإمتحانات علي الطلاب وتقليل مدة الإمتحان  الي ساعة بدلًا من ساعتين لتقليل التكدسات بين الطلاب، لافتهًالي تطبيق نظام العزل الصحي لورق الإختبارات بالكلية
 

وعلى صعيد آخر قال الدكتور "محمد رجاء " عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس  في تصريحات سابقة له أن العملية التعليمية تسير بشكل إيجابي دون أى معوقات ، لافتًا الى أنه قد انتهى الطلاب من أداء إمتحانات الميدتيرم وذلك باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد فيروس كورونا وللحد من انتشار العدوى بين الطلاب 

وأوضح " رجاء في تصريحات خاصة لـ موقع " صدى البلد " أن الكلية تستعد لبدء الاختبارات العملية يوم 19 من ديسمبر وذلك بمد عدد ساعات عمل المعامل لإستقبال أكبر عدد ممكن الطلاب والحفاظ علي التباعد الإجتماعي داخل المعامل ، مشددا علي إرتداء الكمامات أثناء تادية الامتحان و لا يتعرض الطالب من التحذير ثم الحرمان من الإمتحان 

وأكد عميد علوم عين شمس علي التعقيم المستمر المعامل وقاعات الامتحان ، مشيرًا الى استخدام إختبارات "البابل شيت " في المواد النظرية بامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول وذلك لتسهيل عملية أداء الامتحانات علي الطلاب.
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