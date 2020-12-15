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تعليم

استمرار الدراسة بكافة كليات جامعة القاهرة .. غدا

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 11:24 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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مريم عزت
صرح مصدر مسؤول بجامعة القاهرة ، استمرار الدراسة غدا بجميع الكليات والمعاهد ولا يوجد تعليق للدراسة ، كما تستمر امتحانات الميدتيرم للكليات كما هو موضح بالجداول .



وكانت قد أعلنت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة القاهرة، أنها تلقت (41) طعنًا في 6 كليات هي الحقوق، والاقتصاد والعلوم السياسية، ودار العلوم، والعلاج الطبيعي، والزراعة، والطب البشري، وذلك ضمن الانتخابات الطلابية للعام الجامعي 2020 - 2021.

ومن المقرر أن يتم فحص الطعون وإعلان الكشوف النهائية يوم الأربعاء 16 ديسمبر، وبدء الدعاية الانتخابية يوم الخميس 17 ديسمبر ولمدة 3 أيام، فيما تجرى انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم الأحد 20 ديسمبر، والإعادة في اليوم التالي، كما تجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء 22 ديسمبر، واليوم التالي 23 ديسمبر انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات، على أن تختتم أعمال الانتخابات الطلابية الخميس 24 ديسمبر بانتخاب رئيس اتحاد الجامعة ونائبه وأمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الجامعة.
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