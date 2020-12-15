استمرار الدراسة بكافة كليات جامعة القاهرة .. غدا

صرح مصدر مسؤول بجامعة القاهرة ، استمرار الدراسة غدا بجميع الكليات والمعاهد ولا يوجد تعليق للدراسة ، كما تستمر امتحانات الميدتيرم للكليات كما هو موضح بالجداول .













وكانت قد أعلنت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة القاهرة، أنها تلقت (41) طعنًا في 6 كليات هي الحقوق، والاقتصاد والعلوم السياسية، ودار العلوم، والعلاج الطبيعي، والزراعة، والطب البشري، وذلك ضمن الانتخابات الطلابية للعام الجامعي 2020 - 2021.



