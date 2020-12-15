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فن

الجمهور يتفاعل مع عمر خيرت بحفله فى دار الأوبرا

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 11:23 م
صدى البلد
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محمد نبيـل
أشعل الموسيقار عمر خيرت المسرح الكبير بدار الاوبرا المصري مساء اليوم بحفل ضخم، فيما يقدم حفلا أخر غدا 16 ديسمبر.

الحفل شهد تطبيق اجراءات احترازية مشددة، وسط حضور جماهيرى وتفاعلا لافت، مع الالتزام بنسبة التباعد الإجتماعي.

يذكر أن خيرت أحيا أخيرًا حفلًا موسيقيًا على مسرح المنارة بمنطقة التجمع الخامس، وشهد الحفل حضورًا كامل العدد من جمهوره، على مسرح المنارة المفتوح، إضافة إلى عدد من رجال الدولة مع تطبيق الإجراءات الوقائية ضد كورونا، إضافة إلى عدد من الحفلات الموسيقية في القاهرة والإسكندرية.

وأعادت مسارح الأوبر المصرية جزءًا كبيرًا من أنشطتها الغنائية، بعد قرار رفع الحظر، إضافة إلى عدد من مسارح مصر المختلفة، مع أخذ الاحتياطات الوقائية الكاملة للمسارح والعروض.

ومن غير المسموح بالدخول من دون ارتداء الكمامات، والالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم، والالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص، وضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور، وغير مسموح بتحريك المقاعد، إضافة إلى منع التصوير داخل قاعة الحفل.


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