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رياضة

قاسم: لقاء الزمالك وبطل تشاد في الكلية الحربية.. وهدفنا الفوز وليس الأداء

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 11:32 م
أشرف قاسم
أشرف قاسم
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محمد رشاد
أكد أشرف قاسم المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك، أن مواجهة فريقه ضد جازيل بطل تشاد في دوري أبطال أفريقيا ستقام على ملعب الكلية الحربية.

وأشار قاسم في تصريحات عبر قناة نادي الزمالك، إلى أن فريقه يهدف لحصد أكبر عدد من النقاط في مبارياته الأولى بدوري We المصري.

وقال قاسم: "مواجهتي الزمالك مع بطل تشاد ستكونا في القاهرة، لقاء الذهاب كان من المقرر أن يقام خارج مصر ولكن تم الاتفاق على إقامتهما هنا، وستقام المواجهة في الكلية الحربية".

وأكمل: "هدفنا في الدوري هو حصد النقاط خاصة في المباريات الأولى، نريد تجميع أكبر قدر ممكن خلالهم، هذا هو هدفنا ولا نبحث عن شكل الأداء".

واختتم: "مباراة بيراميدز ستكون صعبة وقوية نظرًا لأداء الفريق في الموسم الماضي والتدعيمات التي قام بها مؤخرًا، لكننا ننظر لها مثل أي مواجهة أخرى".
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