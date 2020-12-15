ضبط العمران.. تفاصيل مشروع البنية المعلوماتية والمتغيرات المكانية.. فيديو

قال اشرف عبد الحفيظ مساعد وزير التخطيط للتحول الرقمي، إننا نشهد تطور وطفرة في تقديم الخدمات بشكل إلكتروني بما يخدم تحويل مصر إلى دولة عصرية حديثة.





وأضاف أشرف عبد الحفيظ في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" يتم إنشاء أي منطقة صناعية او سكنية وفق حسابات خاصة بها ، مضيفا:" النمو العشوائي يؤدي إلى انهيار أي محاولة للتطوير وكان من الضروري إيقاف أي نمو عشوائي".





وتابع اشرف عبد الحفيظ:" كان من الضروري تضافر جهود جميع جهات الدولة من اجل إيجاد التقنيات والوسائل الحديثة لضبط العمران والقضاء على البناء العشوائي".





وأكمل أشرف عبد الحفيظ:" وزارة التخطيط عملت على منظومة ضبط العمران والتخطيط على الأرض بما يساعدنا في خريطة المشروعات الاستثمارية ".





ولفت اشرف عبد الحفيظ:" وزارة التخطيط حددت التقنيات الحديثة التي يتم استخدامها لضبط العمران مع تحديد الجهات المنفذة للمشاريع والتي تتمتع بالخبرة لتنفيذ الرؤى".





وأكمل اشرف عبد الحفيظ:" وزارة التخطيط نجحت بالتعاون مع الجهات الحكومية في تنفيذ مشروع البنية المعلوماتية ومنظومة المتغيرات المكانية، والذي يتضمن استخدام صور الاقمار الصناعية بالتعاون مع إدارة المساحة العسكرية لضبط العمران".





وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة عمل منظومة المتغيرات المكانية، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد فوزي، مدير إدارة المساحة العسكرية، والمهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط للتحول الرقمي.





وخلال الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن هناك توجيهًا بالإستفادة من منظومة المتغيرات المكانية الموجودة في المساحة العسكرية، وأن يتم إنشاء وحدة في كل محافظة لرصد المتغيرات المكانية، وأن يتم التنسيق والربط الكامل مع المنظومة في المساحة العسكرية، بهدف ضبط وحوكمة ومتابعة العمران الرسمي وغير الرسمي.





وأضاف مدبولي أن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضبط العمران المصري، والالتزام بالاشتراطات البنائية والتراخيص، وتفعيل منظومة المتغيرات المكانية لرصد أي تغير مكاني في المحافظات.





من جانبها، قالت وزيرة التخطيط إنه تم التنسيق مع المحافظات المختلفة، بهدف توفير كوادر لتشغيل هذه الوحدات، والاستعانة بالانتداب من الجامعات في حالة عدم وجود كوادر في المحافظات او التعاقد مع المهندسين الذين يتم الاحتياج إليهم.





وخلال الإجتماع عرضت وزيرة التخطيط تقريرًا حول تكامل البنية المعلوماتية المكانية لصالح منظومة التخطيط المصرية، حيث أوضحت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قامت بالتعاون مع إدارة المساحة العسكرية من أجل تنفيذ "مشروع البنية المعلوماتية المكانية لصالح منظومة التخطيط المصرية" باستخدام تقنيات وتكنولوجيا تصوير الأقمار الصناعية، والتصوير الجوي.





ولفت المهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط للتحول الرقمي، إلى أن هذا المشروع من شأنه تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية تشمل ايجاد نظام تخطيط قومي متكامل، وتحقيق أفضل إستخدام للموارد وترشيد الإنفاق الحكومي، ومتابعة المشروعات والإستثمارات الحكومية، وتبادل المعلومات والبيانات الجغرافية بغرض إتاحتها للجهات الحكومية ذات الصلة بنظم المعلومات الجغرافية، فضلًا عن توجيه جهود التنمية إلى المناطق ذات الإحتياجات العاجلة، والحفاظ على حقوق الدولة من رصد مخالفات البناء والتعدي على أراضي الدولة، وتوحيد المواصفات المستخدمة في إنشاء ونشر الخرائط.



