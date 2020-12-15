النادي مش هيقع .. مدحت العدل: الزمالك داخل في مرحلة ضبابية وأستطيع لم شمل القلعة البيضاء

أكد السيناريست مدحت العدل، أن نادى الزمالك دخل في مرحلة ضبابية ولابد أن تختار الجمعية العمومية رئيسه القادم كما يحدث في النادى الأهلي والأندية الكبار، قائلا: "لو بقيت رئيس الزمالك وداعا للكتابة الدرامية، وممكن أكتب شعر في حب الزمالك، واتخذت القرار لأن الزمالك ناد كبير".





وأضاف مدحت العدل، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامى خيري رمضان وكريمة عوض، أنه يعتقد ان علاقته جيدة بجميع المتخاصمين ولا توجد بينه وبين أحد اى مشكلة، متابعا: "اعتقد أنى استطيع لم شمل الزمالك واللي ينفع رئيس للزمالك مش كتير والاندية الكبيرة ومؤسساتها لابد أن تدار بشكل مؤسسي كبير ولازم الاستعانة بأهل الخبرة قبل الثقة وسيكون هناك فريق عمل عظيم".



