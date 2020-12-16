عايزة أرجع للرقص ونولع الدنيا.. القصة الكاملة لمرض فيفي عبده.. من شائعة الوفاة حتى العلاج الطبيعي

وكانت الفنانة فيفي عبده قد ظهرت للمرة الأولى بطريقة مباشرة مع متابعيها وجمهورها، منذ تعرضها لـ وعكة صحية، والشائعات التي انتشرت مؤخرًا حول وفاتها.

وكانت الفنانة فيفي عبده قد ظهرت للمرة الأولى بطريقة مباشرة مع متابعيها وجمهورها، منذ تعرضها لـ وعكة صحية، والشائعات التي انتشرت مؤخرًا حول وفاتها.

وقالت فى مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء خضوعها لجلسة علاج طبيعى مع الطبيب المعالج لها: "يا مساء الفل والياسمين من مصر أم الدنيا، أنا حبيت أوريكم إن أنا كويسة وفى البيت".

عبده على طمأنة مُتابعيها على حالتها الصحية، مُؤكدة أنها تتحسّن.

حرصت الفنانة فيفي عبده على طمأنة مُتابعيها على حالتها الصحية، مُؤكدة أنها تتحسّن.

واجتاحت شائعة وفاة الفنانة فيفي عبده، عددًا من الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، تزامنًا مع انتشار أخبار مرضها، ما جعل البعض يستغلون تلك الأخبار للترويج لشائعات خاطئة حول وفاتها.





وخرجت فيفي عبده في فيديو بنفسها لتتواصل مع متابعيها وتحدثهم قائلة: «أشطات عسلات فلات من مصر أم الدنيا.. عاوزة أقولكم أي سوير أي لوف يو»، ليكون بذلك ردًا قاطعًا على الشائعات التي انتشرت مؤخرًا.





يأتي ذلك بعد ما، أكدت فيفى عبده، أنها تتلقى العلاج منذ 6 أشهر وترفض أن تعلن ذلك، مشيرة إلى أنها عندما تحسّنت صحتها أعلنت والصورة المنشورة لها علي فيسبوك قديمة وليست في الوقت الحالي.