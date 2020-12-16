بعد تقرير مجلس الوزراء الأخير.. نواب: الدولة عادت لوضعها الصحيح بين دول العالم.. والمستثمرون يتسارعون للاستثمار في مصر

ماجدة نصر: الدولة تحارب مشكلة التسرب من التعليم.. وأولياء الأمور السبب الرئيسي

بسنت فهمي: مصر الآن من القوى العظمى اقتصاديًا والمستثمرون يتجهون إليها

عبد الفتاح محمد: تقرير مجلس الوزراء شهادة للتأكيد على نجاح القيادة السياسية ومنظومة الإصلاح الاقتصادي





استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الجزء الثاني من إصداره "مصر في عيون العالم – النصف الأول 2020" من خلال فيديو على الصفحة الرسمية للمركز على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،حيث يسلط الفيديو الضوء على أبرز المؤشرات التي حققت فيها مصر تقدمًا ملحوظًا.





وأوضح "تقرير مصر في عيون العالم" أن مصر قد احتلت المركز الثاني عربيًّا، والـ 36 عالميًّا في 2019، بناءً على قوتها الاستراتيجية والسياسية والثقافية وقدرتها على مواكبة التغيير ودفع عجلة التنمية وذلك وفقًا لـ " مؤشر أفضل الدول 2020".





كما جاءت مصر في المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمركز الـ 14 عالميًّا في خدمات التعهيد في مؤشر "جاذبية الدول لتقديم خدمات التعهيد العالمية 2019" واعتبرها المؤشر من أهم الوجهات جذبًا للشركات متعددة الجنسيات.





وقد سلط التقرير كذلك الضوء على "مؤشر معدل إنتاجية العامل في إفريقيا 2020" الصادر عن مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، حيث اعتبر مصر ضمن الدول الأقل في نسب التسرب من التعليم.





وفي هذا الصدد، أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، بالتقرير، مشيرين إلى أن مصر أصبحت الآن في مصاف الدول العظمى اقتصاديا وفي مجال جذب المستثمرين.





وفي هذا السياق، أشادت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بالتقرير الذى استعرضه مجلس الوزراء، تحت اسم "مصر في عيون العالم"، الذى اتضح من خلاله أن مصر من ضمن الدول الأقل نسب التسرب من التعليم بأفريقيا، قائلة" الدولة خلال الأونة الأخيرة تسعى لخفض مستوى الأمية وتقليل نسب التسرب في التعليم خاصة في بعض المراحل التعليمية كالمرحلة الاعدادية".





وأوضحت "نصر"، في تصريح خاص لـ" صدى البلد"، أن الدولة تعمل على وقف هذه المشكلة من خلال وضع ضوابط وخطط تمنع التهرب من التعليم خاصة في بعض المراحل التعليمية، مشيرة إلى أن السبب في ذلك يرجع إلى أولياء الأمور ذات الثقافات المنخفضة، علاوة على قلة الموارد المالية التي تجعلهم يضغطون على أبنائهم للخروج من التعليم.





وأضافت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن الحل للقضاء على هذه المشكلة هو مساعدة تلك الأسر محدودي الدخل من خلال عمل مشروعات صغيرة ومتوسطة تساعدهم في الإنفاق على أبنائهم، منوهة إلى أن مصر تعد من الدول الأقل نسبة تسرب بين دول أفريقيا نظرًا لوعى الدولة بهذه المشكلة والسعى على منعها بصورة مستمرة.





ومن جانبها، علقت الدكتورة بسنت فهمي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على تقرير "مصر في عيون العالم"، الذي استعرضه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بخصوص احتلال مصر للمركز الثاني عربيًّا، والـ 36 عالميًّا في 2019، قائلة:"مصر اتخذت خطوات قوية نحو الإصلاح الاقتصادي وجذب المستثمرين منذ عام 2016 ومنذ ذلك الوقت وقد حققت مصر انجازات هائلة".





وأكدت "فهمي"، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، أن مصر استطاعت أن تحقق إنجازا نال دهشة العالم أجمع خاصة بعد تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي، مشيرة إلى أن الدولة أصدرت عددا من القوانين التي ساعدت على فتح آفاق جديدة للاستثمار.





وأوضحت عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مصر أصبحت الآن في مصاف الدول المتقدمة، قائلة: "دلوقتي بقا عندنا بنية تحتية جيدة جدا وعندنا احتياطي نقدي كبير وبقينا بنصدر أكتر ما بنستورد فمن الطبيعي أن تصبح مصر ملاذا للمستثمرين".





وبدوره، أشاد النائب عبدالفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بتقرير "مصر في عيون العالم"، الذي استعرضه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بخصوص احتلال مصر للمركز الثاني عربيًّا، والـ 36 عالميًّا في 2019، قائلا:"التقرير شهادة للتأكيد على نجاح القيادة السياسية ومنظومة الإصلاح الاقتصادي في مصر".





وأوضح "محمد"، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، أن القيادة السياسية حققت إنجازات هائلة في مختلف المجالات، حيث عمدت على إعادة مصر لنصابها الصحيح بين مختلف دول العالم، علاوة على تحسين الأوضاع الاقتصادية ورفع مستوى المعيشة وتحسين البنية التحتية، لافتًا إلى أن كافة هذه التطورات جعلت مصر تحت أعين رجال الأعمال والمستثمرين العرب والأجانب.





وأكد عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن خطة الدولة العمل على إزالة كافة العوائق التي تقف حائلاً أمام المستثمر، مشيرًا إلى أن ذلك يعد ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.