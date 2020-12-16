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بعد توجيه الرئيس بدعم الصناعة الوطنية.. شعبة السيراميك: نطالب بربط سعر الغاز للمصانع بالسعر العالمي.. وقطاع التشييد يمثل 7% من الاقتصاد

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 03:07 ص
القطاع الصناعى
القطاع الصناعى
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ولاء عبد الكريم و آيات أحمد
  • الرئيس يوجه بدعم الصناعة الوطنية ويؤكد نهجاً استراتيجياً ثابتاً للدولة 
  • شعبة السيراميك باتحاد الصناعات: نحتاج لإعادة النظر في أسعار الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك
  • خبير اقتصادى: قطاع الصناعة يحتل 17% من حجم الاقتصاد المصري

وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس خلال اجتماعه مع وزراء الصناعة والبترول والكهرباء بالاستمرار في الجهود الداعمة لقطاع الصناعة الوطنية كنهج إستراتيجي ثابت للدولة، خاصةً في المجالات المتعلقة بعملية البناء والتشييد.

وتعد منظومة صناعات الحديد والصلب والأسمنت والسيراميك الأبرز فى مواد البناء و تتمتع بميزة تنافسية على المستويين المحلي والإقليمي من توافر المواد الخام الطبيعية ذات الجودة المرتفعة من محاجر ومواد أولية تعدينية، فضلًا عن توافر الطاقات الإنتاجية اللازمة لتلبية الاحتياج المحلي ولكنها واجهت بعض التحديات خاصة مع تراجع حركة البناء فى القاهرة الكبرى بالإضافة إلى التأثيرات السلبية لوباء كورونا على حركة الاقتصاد. 

من جانبه أكد شريف عفيفي، رئيس شعبة السيراميك باتحاد الصناعات، أن الفترة المقبلة تحتاج إلى إعادة النظر فى عملية تسعير الطاقة عامة، والغاز بشكل خاص على المصانع كثيفة الاستهلاك خاصة.

قال "عفيفي" في تصريحات لـ "صدى البلد"، إن الطاقة تعتبر عنصرًا أساسيًا من عناصر الإنتاج في قطاع السيراميك، لافتًا إلى أنه يجب أن يتم تحديد سعر الغاز بأقل من الحالي، حتى تستطيع الصناعة المنافسة خارجيًا ومحليًا.

وأضاف رئيس شعبة السيراميك باتحاد الصناعات، أن الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة تعانى من ارتفاع التكلفة الإنتاجية بسبب عنصر الطاقة الذي يعتبر أساسيًا ضمن مستلزمات الإنتاج. 

وطالب بإعادة النظر فى تسعير الغاز الطبيعى للأسعار العالمية التي تتراوح من 2.5 إلى 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، لافتًا إلى أنه من الممكن وضع معادلة عادلة لتسعير الغاز للقطاع الصناعى، وذلك عن طريق ربطه بالسعر العالمى ارتفاعًا وهبوطًا للحفاظ على مصلحة الطرفين، وأن يتم احتساب السعر شهريًا طبقًا لأسعار السوق وآليات الطلب والعرض. 

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ونفس السياق قال الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي ، إن قطاع الصناعة يُعتبر من أهم أولويات الدولة المصرية في الفترة الأخيرة ، ويظهر ذلك فى اهتمام الدولة المصرية بقطاع الصناعة والعمل على تنميته وتطويره بشكل.

وأضاف "العمدة" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن قطاع الصناعة هو الذي يقود الاقتصاديات في الدول الناهضة والدول النامية بصفة عامة، مشيرًا إلى أن  قطاع الصناعة يعتبر من أهم أركان الاقتصاد المصري ، والتي تبلغ نسبته حوالي 17% ، مضيفًا أن الدولة المصرية حاليًا تعمل على زيادة هذه النسبة إلى أن تصل حوالي 22% خلال الـ 5 أعوام القادمة.

وأشار إلى أنه في السنوات الماضية، زاد معدل النمو في قطاع الصناعة بشكل كبير، وبمعدل طبيعي بالمقارنة مع معدل النمو في الاقتصاد المصري.

وأوضح العمدة، أن قطاع البناء والتشييد هو قطاع رائد في مصر خلال الخمس السنوات الآخيرة، مضيفًا أن نسبته تبلغ حوالي 7%  من حجم الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن تنمية الصناعة بصفة عامة، أو زيادة معدل قطاع الصناعة، يعتمد على التوسع العمراني أيضًا، لذلك فإن قطاع البناء والتشييد هو القطاع الذي يعمل على خدمة القطاعات الأُخرى من السياحة، والصناعة، وغيرها من المشاريع الجديدة. 

الجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة اللعمل على استشراف الآفاق الواسعة على المستوى الإقليمي لنشاط الصناعة المحلية في مجال التشييد والإسكان سواء في إطار التعاون الثنائي أو الثلاثي الذي يجمع مصر مع دول الجوار التي لديها طلب مستمر لاستيراد منتجات ومواد البناء والتشييد التي تتميز بها الشركات المصرية العاملة في تلك المجالات، وهو إطار تعاون إقليمي يمنح الصناعة المصرية ميزة تفضيلية للنفاذ للأسواق الإقليمية الواعدة.
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