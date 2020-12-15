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برلماني: مجلس النواب 2021 سيناريو السياسة بمفهوم جديد

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 11:25 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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عادل نصار
قال النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب، إن هناك ثقة كبيرة من القيادة السياسية في الشباب، متابعا "نعد المواطنين بأن يكون المجلس الجديد مختلفًا تمامًا عن سابقه وأفضل".

وأضاف "عصام"، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى عبر سكايب، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على "صدى البلد"، مساء اليوم الثلاثاء، أنه لولا دعم السيسي للشباب ما كنا وصلنا إلى ما نحن عليه، مؤكدا أن القيادة السياسية تهتم بالشباب وتدعمهم للعمل التنفيذي على الأرض.

وأكد النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب، أن برلمان مصر 2021 له مفهوم جديد، مشيرا إلى أن برلمان الإخوان كان يسعى لمصلحته وكان ضد الجميع.

وتابع النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب، أن برلمان الإخوان باعوا مصر لإيران، لافتا إلى أن برلمان الإخوان كان يحارب الأقباط في مصر بكل قوة.

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