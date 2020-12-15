ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

عصام عبد الفتاح: تقدمنا بتظلم لـ كاف بعد اعتبار منتخب الشباب منسحبا من "شمال إفريقيا"

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 11:23 م
عصام عبد الفتاح
عصام عبد الفتاح
Advertisements
منتصر الرفاعى
أكد عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام السابق، والمشرف على الحكام باتحاد شمال إفريقيا والمتواجد حاليًا في تونس مع بعثة منتخب مصر للشباب، أن اتحاد الكرة تقدم بتظلم للاتحاد الإفريقي.

وقال عبد الفتاح خلال تصريحات لبرنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم": "تقدمنا بتظلم وأرسلنا للاتحاد الإفريقي، وكنا على تواصل مع هاني أبو ريدة الذي بذل مجهودًا كبيرًا، وحاولنا لعب المباراة، ولكن في النهاية كاف صمم على تطبيق اللائحة، وانا أرى أنه يجب إعادة النظر في هذه اللائحة".

وتابع: "علمت أن هناك طائرة خاصة لنقل اللاعبين إلى مصر، ولكن أنا أتمنى استمرار البطولة، لأن المنتخب المصري من المنتخبات الكبيرة التي يعمل لها بقية المنتخبات ألف حساب".

وكان كاف قد اعتبر منتخب مصر للشباب منسحبًا أمام نظيره الليبي في المباراة التي كان مقرر لها اليوم، بعدما جاءت قائمة المباراة للفراعنة دون العدد المطلوب لإقامة اللقاء بين المنتخبين، وذلك بسبب إصابات كورونا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

حسب لائحة الـCAF.. استحالة مشاركة منتخب مصر للشباب في البطولة الإفريقية

رسميا.. الكاف يعتبر منتخب الشباب منسحبا أمام ليبيا

عمر ربيع ياسين مهاجما مسئولي الكرة في مصر: دمرتوا منتخب الشباب

أول تعليق من اتحاد الكرة بعد اعتبار منتخب الشباب منسحبا أمام ليبيا

يكيل بأكثر من مكيال.. أحمد موسى يفتح النار على الكاف بسبب منتخب الشباب

تعنت غير مبرر .. أحمد حسن: الكاف لا بيرحم ولا بيسيب رحمة ربنا تنزل

ترشيحاتنا

لاعب الزمالك عن أزمة المنتخب: إحنا مش هنرجع

تعليق الدراسة بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية في الجيزة ..غدا

الأرصاد: حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية خلال الـ 48 ساعة المقبلة ..فيديو

التعليم تطلق رابطا لملء استمارة التقدم لامتحانات الإعدادية إلكترونيا

طالبة طب تقتل أمها وتنزع قلبها وهي على قيد الحياة.. تفاصيل

بيان رسمي.. اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك تعلن سداد المتأخرات

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القردة معشوقة المصريين.. قصة السيارة فيات 1100

فعال أم لا.. كل ما تريد معرفته عن شاي التخسيس

طرق حفظ الليمون بخطوات سهلة