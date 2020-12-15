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عضو بالشيوخ: تجربة التنسيقية فريدة في الحياة السياسية

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 11:23 م
صدى البلد
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عادل نصار
قال النائب محمد السباعي عضو مجلس الشيوخ، أن تجربة تنسيقية شباب الأحزاب فريدة في الحياة السياسية خلال الفترة الحالية وبها معظم الطوائف السياسية وهذه ميزة لها مهمة.

وأضاف السباعي، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى عبر سكايب، مقدم برنامج على مسئوليتي،المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أنه نجحت التنسيقية في التواجد بقوة في مجلس الشيوخ والشعب، مضيفا أن التنسيقية قادرة على توعية الشباب ودفع مصر للأمام.

وأكد النائب محمد السباعي عضو مجلس الشيوخ، أن البرلمان سيكون بمفهوم جديد، لافتا إلى أن أهم التحديات خلال الفترة المقبلة هى الترسيخ لمفهوم جديد في المجلس.

وأشار عضو الشيوخ، إلى أن التحدي الذي نواجهه هو بناء الثقة بين القامات الفكرية الكبيرة والشباب، مؤكدا أن المجلس المقبل للشيوخ مهم للحياة السياسية المصرية.

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