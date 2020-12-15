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فن

عيد ميلاد سعيد.. خالد بيومي يطرح أغنية جديدة بمناسبة الكريسماس

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 11:23 م
خالد بيومي
خالد بيومي
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سعيد فراج
طرح الفنان خالد بيومي -نقيب الموسيقيين بالشرقية- أغنية جديدة بعنوان «عيد ميلاد سعيد»، وذلك مناسبه أعياد راس السنة الميلادية الجديدة والكريسماس. 

أغنية «عيد ميلاد سعيد» لـ خالد بيومي، من كلمات وألحان: الفنان محمد فودة، وتوزيع: الموسيقار أحمد إبراهيم، وتم التسجيل باستوديو ملك مهندس صوت أحمد إبراهيم. 

وتقول كلمات الأغنيه: عيد ميلاد سعيد  عيدك احلي عيد في نهار جميل جديد عيد ميلاد سعيد  ..الفرحه عندنا والضحكه من هنا والكل جاي يشارك من قلبه جاي يبارك  والفرحه تضمنا ....في يوم ميلادك هنقيد شموع والكون هيفرح مافيش دموع واللمه تحلا مع صحبه احلي مع صحبه احلي تضمنا....في عيد ميلاد يحل لنا السمر مع سهره حلوه والليل والقمر  والنجمه في سمانا بتغني ويانا يما احلي السهر  ...عيد ميلاد سعيد. 

الجدير بالذكر أن الفنان خالد بيومي قد أطلق اغنيه انسي منذ شهر تقريبا ولاقت نجاح واستحسان جمهوره ومحبيه وتم تصميم الفديو الرائع الخاص بالاغنيتين من خلال المصمم محمد عواد, 
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