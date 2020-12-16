جولات في عدد من المحافظات.. تعرف على أجندة تنسيقية شباب الأحزاب

قال النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية تسعى حاليا إلى تنظيم جولات في عدد من المحافظات خاصة الحدودية والنائية للاستماع إلى مطالب المواطنين بها.





وأوضح القط في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن شباب التنسيقية قام بالفعل بعقد العديد من الجولات للواحات وسيوة وحلايب وشلاتين وأسوان، وغيرها من المحافظات للاستماع إلى الأهالي بها والوقوف على أبرز المشكلات والعمل على حلها، كما تستهدف التنسيقية التوسع في هذه الجولات خلال الفترة الحالية.





وأشار عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إلى أن التنسيقية تستهدف أيضًا المحافظات التي ليس لها تمثيل نيابي كبير داخل مجلس النواب أو محدودة الدوائر، وذلك كخطوة لدعم أهالي هذه المحافظات.





وفيما يخص مجلس الشيوخ، أكد النائب أن أعضاء المجلس ينتظرون إقرار اللائحة الجديدة رسميًا من قبل مجلس النواب بعد الموافقة عليها بشكل مبدئى وذلك حتى يتمكنوا من ممارسة أعمالهم النيابية.