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رياضة

طارق حشيش: لا يوجد أي مستحقات متأخرة لدى لاعبي الزمالك

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 11:24 م
الزمالك
الزمالك
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منتصر الرفاعى

أكد  طارق حشيش المستشار المالي للنادي الزمالك أن الإشاعات التي خرجت بخصوص مستحقات متأخرة لدي لاعبي الزمالك غير صحيح. 

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج حضرة المواطن" أن النادي ملتزم بالأمور المالية مع لاعبي الفريق ولا يوجد أي تأخير في المستحقات الخاصة بأي لاعب". 

وأكمل"أشرف بن شرقي لم ينذر إدارة النادي بسبب أي مستحقات متأخرة لأن اللاعب حصل علي عقد الموسم الماضي كاملا وبصدد الحصول علي عقد الموسم الحالي". 

وأختتم"سيتم دفع الدفعه الأول للاعبي الفريق الأول للموسم الجديد خلال الأيام القادمة والأمور مستقرة داخل الفريق وكل ما يخرج لوسائل الإعلام غير صحيح".
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