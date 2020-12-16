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حازم عمر: الشعب الجمهوري يحتل المركز الأول في نسبة مشاركة المرأة بالبرلمان

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 04:00 ص
حازم عمر
حازم عمر
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البهى عمرو
قال حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، إن التنوع الحزبي هو عنوان برلمان 2021، فهذه الفترة تشهد أكبر تنوع فى تاريخ الحياة النيابية المصرية فى مجلس النواب الجديد.

وأضاف خلال حواره على قناة دي إم سي، ببرنامج "مساء دى إم سي" تقديم الإعلامية سارة حازم، أن حزب الشعب الجمهوري ثانى أكبر كتلة برلمانية بعد حزب مستقبل وطن، وكشف أن الاختلاف بين سيكون من أجل المصلحة العامة. 

ولفت إلى أن أجندة الحزب هو كل ما يتفق مع المجتمع المصري، و أن الحزب يمثل يسار الوسط، الأجندة مبنية على البرامج التى تم وضعها.
وأوضح أن  حزب الأغلبية هو يمين الوسط، وسيكون هناك توافق بين الاثنين فى بعض الأشياء.

ولفت إلى أن البرلمان هذا العام متنوع، وأن هناك 148 سيدة تحت قبة البرلمان، وهذا يشجع عن دور المرأة، وكشف أن حزب الشعب الجمهوري يحتل المركز الأول فى نسبة السيدات المشاركة بالبرلمان.

وأكد أن هناك 21 سيدة عضو بمجلس النواب لـ الحزب من أصل 50 عضواً، وعلق :" ربنا يستر بعد كده متكنش السيدات هي الأغلبية فى البرلمان".

وقد عقد مجلس النواب أمس الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر 2020 جلسته الختامية الرابعة والأخيرة في دور الانعقاد العادي السادس بحضور المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية.

وتم التصويت النهائي بالموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ايوك برودكشن بي.في وشركة لوك أويل اوفرسيز ايجبت ليميتد، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام بتمويل وتصميم وإنشاء وإستغلال وصيانة وإعادة ملكية الميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر بنظام المشاركة مع القطاع الخاص كما وافق على العديد من الاتفاقيات.

وفي ختام الجلسة ألقى وزير شئون المجالس النيابية كلمة أعرب فيها عن سعادته بتمثيل الحكومة في هذا المجلس وبلجانه وأشاد بالجهود التي بذلها رئيس المجلس وأعضائه لتحقيق دورهم التشريعي والرقابي، كما وجه التهنئة لرئيس المجلس وأعضائه المنتخبين على تجديد ثقة الشعب فيهم متمنيًا لهم فصل تشريعي موفق بقوله: "كنتم نبراس علم وقيمة وطنية قديرة، والتهنئة موصولة للنواب الموقرين الذين فازوا بثقة شعب مصر العظيم، ونتمنى لهم التوفيق فى الفصل التشريعي القادم".

كما وجّه الشكر إلى وكيلي المجلس ورؤساء الهيئات البرلمانية وأمين عام المجلس ونائبه، ووجه الشكر للسادة النواب الذين لم يحالفهم التوفيق في الإنتخابات البرلمانية وأشاد بما بذلوه من جهد مضني طوال فترة عملهم بالمجلس قائلًا لهم "قد أديتم دوركم الوطنى بجد وإخلاص وتفانيتم لخدمة مصر وشعبها ولا شرف بعد ذلك ".

وختامًا نقل إلى رئيس المجلس وأعضائه بالغ تقدير دولة رئيس مجلس الوزراء للجهود المبذولة في الفصل التشريعي وتهنئة سيادته على انتهاء الفصل التشريعي الأول قائلًا: "نهنئكم على انتهائه بتوفيق وسداد وأؤكد سعادتى الغامرة أن تتاح لى فرصة تمثيل الحكومة بهذا المجلس ذى التاريخ الحافل المجيد لأشهد جهود دولتكم والأعضاء الموقرون ودوركم التشريعي والرقابي، ولقد حرصت وكل زملائى الوزراء ونوابهم بكل ما وسعنا الجهد واتسع الوقت على التواجد الدائم بجلسات مجلسكم الموقر ولجانه".
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