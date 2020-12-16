أميرة البيلي: «مش بأكل عيش من الشعر.. وصلاح جاهين الأقرب لقلبي»

أكدت الشاعرة اميرة البيلى، أن السوشيال ميديا كانت المنصة الوحيدة بالنسبة لها للإعلان عن نفسها وإيصال شعرها ومشاعرها إلى الجماهير، قائلة: "بدأت الشهر ومش بسعى أني آكل عيش من الشعر وبسعى أكون صوتاً داخلياً للمرأة وأوصل للمرأة وأن يلجأ المصريون إلى الشعر مثل الأغنية".





وأضافت أميرة البيلى، في لقاء ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أنها بدأت إلقاء الشعر منذ أن كان عمرها 14 سنة، لافتة إلى أنها ألقت قصائدها في البداية ولم تحدث تفاعل إلى أن ألقت قصيدة لقيت ضجة وبدأت بعدها تتوجه إلى وسائل الإعلام.





واستطردت: "كنت بكتب في الأول عن الفراق والحزن لأنه قريب من القلب وبعدين عملت حاجات كويسة واتجهت للشعر الاجتماعي والرومانسي"، مؤكدة أن الشاعر صلاح جاهين من أقرب الشعراء لقلبها، كما أشارت إلى أنها تحب سماع إلقاء الشعر أكثر من قراءته.



