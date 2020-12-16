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منوعات

شاهد.. سمكة قرش بحجم قارب تتحرر من شبكة صيد

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 02:44 ص
صدى البلد
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أحمد شريف

رصد مجموعة صيادين سمكة قرش بيضاء ضخمة يبلغ ارتفاعها 5.3 متر قبالة ساحل أحد الشواطئ الشهيرة - وهي واحدة من أكبر أسماك القرش التي تم تسجيلها على الإطلاق في المنطقة.


ووفقًا لصحيفة ديلي ستار البريطانية،  يبلغ طول السمكة العملاقة 10 سم فقط عن الرقم القياسي المسجل في غرب أستراليا.


 تم إغلاق شاطئ Cottesloe في بيرث  بأستراليا مرتين في 11 ديسمبر حيث حاول الخبراء القبض على المفترس الرئيسي ووضع علامة عليه.


 تظهر اللقطات الدرامية التي التقطتها كاميرات شبكة 9News ضباط مصايد الأسماك وهم يحررون المخلوق من أحد الشباك.


وبدت سمكة القرش بحجم القارب، حيث تم إطلاق سراح القرش في النهاية بسلام بعد أن تم وضع علامة عليه.


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