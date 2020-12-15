ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

قبل انتهاء العام.. هكذا بدت مرتفعات نيوم مع تساقط الثلوج في مطلع 2020.. فيديو

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 11:27 م
تساقط الثلوج على
تساقط الثلوج على نيوم
Advertisements
القسم الخارجي
أعاد المصور الجوي السعودي يحيى المازن، نشر مقطع الفيديو الذي التقط من خلاله لقطات جوية جديدة عن ثلوج مرتفعات منطقة نيوم، والتي تساقطت أول العام الجاري 2020.

وحظي الفيديو الذي نشر قبل أسبوعين من انتهاء عام 2020، على اهتمام واسع تحت هاشتاج #الشتاء_حولك #شتاء_السعودية #روح_السعودية.

وقال المازن في تصريحات لصحيفة "سبق" السعودية، إن مشاهد الثلوج بمنطقة "نيوم" تحظى بمشاهدات مرتفعة كل عام، لا سيما وأن المنطقة تتميز بتضاريس متنوعة تجعل منها وجهة سياحية جاذبة خاصة مع تساقط الثلوج.

وأكد أن الفيديو الذي تم تصويره في 10 يناير الماضي، كان على مرتفعات الظهر مركز علقان بمنطقة نيوم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القردة معشوقة المصريين.. قصة السيارة فيات 1100

فعال أم لا.. كل ما تريد معرفته عن شاي التخسيس

طرق حفظ الليمون بخطوات سهلة