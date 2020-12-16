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محافظات

أوقفوا الشبو.. حملة لتوعية أبناء سوهاج بمخاطر المخدرات.. شاهد

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 03:14 ص
حملة لتوعية أبناء
حملة لتوعية أبناء سوهاج بمخاطر المخدرات
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أنغام الجنايني
لا تدخر وزارة الداخلية جهدًا في مكافحة الجرائم بمختلفها والتصدي للمشكلات التي تواجه المجتمع المصري بكافة السُبل المُمكنة لتآمين المواطن المصري الشريف، وفي إطار ذلك دشنت مديرية أمن سوهاج برئاسة اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن المحافظة، العديد من الحملات الأمنية لضبط الخارجين عن القانون بجميع المجالات.

ولكن لا تستطيع اي دولة في العالم أن تواجه آفات المجتمع وحدها، وتظل المشاركات المجتمعية وإيمان المواطنين بوجوب التغيير هي أساس إقلاع تلك المشكلات من جذورها، وفي مجال المخدرات دشن مجموعة من شباب مدينة برديس بمركز البلينا جنوبي محافظة سوهاج، حملة بعنوان "لا للشبو"، وذلك إيمانًا منهم بأنه شيء دخيل على المجتمع يُدمر ويُحطم شبابه تدميرًا.

وقال أحد القائمين على الحملة أنها تهدف لتوعية الشباب وخاصة الذين لم يتعدون سن المُراهقة، حيث أنهم الأكثر عرضة لتعاطي المواد المُخدرة وذلك رغبةٍ منهم في تجربة شيئًا يرون من يكبرهم سنًا يتعاطونه.

وأشار إلى أن هذه الفكرة جاءتهم من خلال حبهم في المُشاركة المجتمعية والمُساهمة في بناء مجتمع دون عقول مُميتة أفكارها كالسم أفعال أصحابها يُبخ في كل شخصًا يتعامل معهم.

فالمخدرات عامل يُسهم في تدمير المجتمع ويُحاوطه من جميع الإتجاهات، فعندما تنتشر الجرائم البشعة التي يقف عن تفسيرها عقلك إعلم جيدًا أن الجاني بها كان تحت تأثير إحدى المواد المُخدرة.

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وأوضح شاب من مُدشني الحملة أن اختيارهم للمخدر الشابو للتحذير منه جاء لأسباب عدة، منها أنه أصبح الأكثر شهرة بعد مخدر الإستروكس في سوق المخدرات، وانتشاره بين شباب سوهاج كان واسعًا في رواجه الفترة الأخيرة، كما أنه كان سببًا في حرمان كثير من الأهالي من أبناءهم وصغارهم؛ إثر تعاطيهم له لمدة قصيرة.

تمثلت الحملة في توزيع المنشورات الورقية والتي يعلوها بالبنط العريض عنوان يجذب الجميع وهو "أوقفوا الشبو" على المارة بشوارع مركز البلينا،  ولصق أوراق أخرى كلافتات على الجدران مُدون أعلاها "لا للشبو".
أوقفوا الشبو.. حملة لتوعية أبناء سوهاج بمخاطر المخدرات.. شاهد
أوقفوا الشبو.. حملة لتوعية أبناء سوهاج بمخاطر المخدرات.. شاهد
أوقفوا الشبو.. حملة لتوعية أبناء سوهاج بمخاطر المخدرات.. شاهد
أوقفوا الشبو.. حملة لتوعية أبناء سوهاج بمخاطر المخدرات.. شاهد
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