محمد إبراهيم: الشعر محرك حياتي الأول.. وجيلنا عاش أحداثاً صعبة

أكد الشاعر محمد ابراهيم، أن المحرك الأول له في حياته هو الشعر، قائلاً: "الشعر دائمًا هو اللي بيحركني وبحب أعيش مرحلتي قوي، ووقت ما كان سنى في مقتبل العشرينيات كنت بكتب رومانسى ومفعم بالحب ولكن الآن أنا مهتم بالقضايا والحاجات اللي جيلنا شافها".





وأقرّ الشاعر محمد إبراهيم، في حوار ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، بأن جيلهم الحالي عايش أحداث صعبة في وقت قليل خلال آخر عشر سنوات، وعلق قائلاً: "اللي عنده تلاتين سنة كأنه وصل أربعين سنة بسبب أحداث السنوات الأخيرة".





وأشار الشاعر محمد إبراهيم، إلى أنه لم يوفق في عمل مع النجمة الكبيرة أنغام ولكنه عمل مع المطرب الكبير حسين الجسمي وكتب له إحدى أغانيه الأخيرة واسمها "بطل الحكاية"، مُتحدثاً عن أنه يجهز لمفاجأة مع مُغنٍ كبير خلال الفترة القادمة.



