خبير: التحول الرقمي ساهم في تطوير كفاءة خدمات قطاعي التعليم والصحة

قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية إن تداعيات فيروس كورونا المستجد العديد فرضت من التحديات أمام إدارة عجلة الاقتصاد بالصورة المعتادة مما تتطلب الإسراع بوتيرة التحول نحو الاقتصاد الرقمي الذي توجه إليه الاقتصاد المصري بالفعل في مختلف القطاعات.

و أضاف السيد، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن استهدفت الحكومة تحسين وتطوير مستوي الخدمات العامة التي تقدم للمواطنين من تعليم وصحة وغيرها، من خلال استخدام آليات التكنولوجيا الرقمية في إتاحة هذه الخدمات وتوفير التغطية الرقمية للعديد منها.





أوضح السيد، أن قطاع التعليم كان أحد القطاعات التى كان لتكنولوجيا المعلومات إسهام واضح فيها بتحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم، من خلال الاهتمام بالعنصر البشري وتدريب عدد كبير من المعلمين على توظيف التكنولوجيا في العملية التعليمية، كما اعتمدت منظومة التعليم الجديدة على التابلت والشبكات والبرمجيات، وتم إجراء امتحانات إلكترونية لتفادي التسريب ومحاولات الغش وتفادي أخطاء التصحيح وتحقيق الشفافية والعدالة في التقييم، بالإضافة الى بدء الدراسة بعدد 3 مدارس للتكنولوجيا التطبيقية، وتحديث المدارس الصناعية، وتطوير المدارس الفنية بالإضافة إلى إصدار القانون رقم 72 لسنة 2019 بإنشاء عدد من الجامعات الإلكترونية لتطوير التعليم الفني التطبيقي.









وذكر السيد ،أنه فيما يختص بتوفير الرعاية الصحية الشاملة ففي إطار البرنامج القومي للتأمين الصحي، تم البدء في الإجراءات التنفيذية لميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، وتدريب مدخلي البيانات على تسجيل ومراجعة بيانات المنتفعين من خلال منظومة تسجيل المنتفعين، فضلًا عن اعتماد برنامج الكتروني لتنفيذ مبادرات رئيس الجمهورية لتوفير رعاية صحية شاملة للمواطنين.





وأشار السيد إلى أنه تم تنفيذ عدد من المشاريع فى قطاع الصحة منها تطبيقات المحمول و الخطة الإستراتيجية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى قطاع الصحة، وتدريب الكوادر البشرية، بالإضافة الى البرنامج القومي لصحة المرأة، وميكنة نظم معلومات العنايات الطبية بمستشفيات وزارة الصحة.





وأكد السيد أن مجال العمل الاجتماعي استفاد كثيرًا من التطوير التكنولوجي خاصة بالنسبة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية ودور الأيتام، فضلًا عن الإتاحة التكنولوجية للموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة، كما تم تقديم الدعم الفني بتوفير أجهزة الحاسب الآلي والعرض الضوئي والطابعات والشبكات الداخلية والبرامج اللازمة لقاعات الحاسب الآلي، وتأهيل تلك القاعات بالبرامج والتطبيقات التكنولوجية المساعدة اللازمة لاستيعاب الأشخاص ذوى الإعاقة طبقًا للاحتياج، وكذلك بناء قدرات العاملين بها في مهارات استخدام الحاسب الآلي وتطبيقات التكنولوجيا المساعدة، بالإضافة إلى توفير البرامج التدريبية المختلفة للحاسب الآلي لتنمية مهارات نزلاء هذه الدور والمؤسسات، بالاضافة الى العمل على تنمية الموارد البشرية بوزارة التضامن الاجتماعي، وتوفير منصات رقمية تساهم في التسويق الإلكتروني لمنتجات الأسر المنتجة.