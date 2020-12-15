«الأرصاد» تعلن موعد ذروة سقوط الأمطار على القاهرة والوجه البحري ..فيديو

قال محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك فرصًا كبيرة لسقوط الامطار غدًا، الأربعاء، موضحًا "يوم غد الأربعاء هو ذروة الأمطار على محافظات الوجه البحري والقاهرة".





وأضاف محمود شاهين، في مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، "نشهد غدًا الأربعاء فرصا لسقوط الأمطار على الوجه البحري ومناطق من القاهرة الكبرى والأمطار متوسطة الشدة".





وتابع محمود شاهين "أ مطار خفيفة ومتوسطة على محافظات شمال الصعيد، ونشهد حالة عدم استقرار في الأحوال الجوية والأمطار لن تكون رعدية".





وفي سياق متصل، قال محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إن فصل الشتاء سيبدأ رسميا يوم 21 ديسمبر، والشتاء الماضى شهدنا حالات جديدة من عدم الاستقرار، مضيفا "السنة دي في تقارير للتنبؤات الفصلية منقدرش نتوقع حاجة غير قبلها بـ48 ساعة".





وأشار "شاهين"، في تصريحات تليفزيونية سابقة، إلى أن موجة الطقس السيئ ستنتهي غدًا، منوهًا بأن "نهاية موجة الطقس السيئ غدًا وستحدث تفاصيل أخرى مختلفة، والأمطار ستكون متوسطة الشدة في القاهرة وغزيرة على السواحل الشمالية".





وتابع مدير إدارة التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد أن محافظات شمال الصعيد، وخليج السويس، وشمال ووسط سيناء، من أكثر المدن المعرضة لسقوط الأمطار، وكلما اقتربت المدينة من ساحل البحر الأحمر زادت فرص سقوط الأمطار.



