‎لطلاب الدراسات العليا بكلية الآثار.. تعرف على كيفية الحصول على حساب بالمنصة الإلكترونية لأداء امتحانات الميدتيرم

نوّهت رعاية الشباب بكلية الآثار جامعة القاهرة، على جميع طلاب الدراسات العليا أنه تم عمل حساب خاص بكل طالب علي منصة البلاك بورد، كما تم عمل بريد إلكتروني أكاديمي علي دومين @pg.cu.edu.eg





‎كما أضافت كلية الآثار، للحصول علي اسم المستخدم وكلمة المرور لكل منهما يرجي اتباع اي من الطريقتين الآتيتين:





‎- الأولى إلكترونيًا من خلال اتباع الخطوات الموجودة في الرابط التالي:





أما الطريقة الثانية، الحصول عليها مباشرة يدويًا من خلال التوجه إلى مركز تكنولوجيا المعلومات بالكلية.





‎وكان قد قال الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة إن الكلية جاهزة لكل الأحوال والاحتمالات في حال وجود موجة ثانية لفيروس كورونا، لأن منصة (بلاك بورد) بها العديد من الخيارات لتعليم جيد ولتوصيل المعلومة والامتحان بأسلوب سهل كما تقيس قدرات الطلاب وتمكن من تقييمهم .

‎‫ ‬

‎‫وأضاف "رجب" في تصريح خاص لـ "صدى البلد" أن الكلية تقوم بصفة دورية بالتعقيم لقاعات الحضور وأماكن تردد الطلاب، كما توجد بوابات للتعقيم على أبواب المباني ويتم قياس درجة حرارة الطلاب للاطمنئان على صحتهم ومنع تجمعات الطلاب سواء في قاعات الحضور أو مقر الكلية، مراعاة للتباعد الاجتماعي.‬





والجدير بالذكر ان الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة قد صرح بأنه لايوجد زيادة في المصروفات الدراسية للطلاب هذا العام، كما أنه يوجد تسهيلات للطلاب غير القادرين من خلال إدارة التكافل بالكلية، مضيفًا أن الطلاب تقوم بتسديد الرسوم الدراسية وإحضار الإيصالات إلى الكلية لتقديمها لإدارة شؤون الطلاب.

وأوضح "رجب" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن هناك تعليمات من الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة لتسهيل إجراءات دعم الطلاب غير القادرين وسرعة إنجازها وتقديم كافة الخدمات المتاحة للطلاب من خلال ادارة رعاية الشباب بكل الكليات.





‎وكشف عن الأنشطة الطلابية الموجودة داخل الجامعة بخلاف الأنشطة التى طرحتها جامعة القاهرة أونلاين.





‎قال الدكتور أحمد رجب فى تصريح خاص لـ "صدى البلد"، إن هناك أنشطة متاحة في الكلية مثل الألعاب الفردية كتنس الطاولة والشطرنج وغيرها.



