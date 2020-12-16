‎لطلاب الدراسات العليا بكلية الآثار.. تعرف على كيفية الحصول على حساب بالمنصة الإلكترونية لأداء امتحانات الميدتيرم

نوّهت رعاية الشباب بكلية الآثار جامعة القاهرة، على جميع طلاب الدراسات العليا أنه تم عمل حساب خاص بكل طالب علي منصة البلاك بورد، كما تم عمل بريد إلكتروني أكاديمي علي دومين @pg.cu.edu.eg
كما أضافت كلية الآثار، للحصول علي اسم المستخدم وكلمة المرور لكل منهما يرجي اتباع اي من الطريقتين الآتيتين:
- الأولى إلكترونيًا من خلال اتباع الخطوات الموجودة في الرابط التالي:
أما الطريقة الثانية، الحصول عليها مباشرة يدويًا من خلال التوجه إلى مركز تكنولوجيا المعلومات بالكلية.
وكان قد قال الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة إن الكلية جاهزة لكل الأحوال والاحتمالات في حال وجود موجة ثانية لفيروس كورونا، لأن منصة (بلاك بورد) بها العديد من الخيارات لتعليم جيد ولتوصيل المعلومة والامتحان بأسلوب سهل كما تقيس قدرات الطلاب وتمكن من تقييمهم .
وأضاف "رجب" في تصريح خاص لـ "صدى البلد" أن الكلية تقوم بصفة دورية بالتعقيم لقاعات الحضور وأماكن تردد الطلاب، كما توجد بوابات للتعقيم على أبواب المباني ويتم قياس درجة حرارة الطلاب للاطمنئان على صحتهم ومنع تجمعات الطلاب سواء في قاعات الحضور أو مقر الكلية، مراعاة للتباعد الاجتماعي.
والجدير بالذكر ان الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة قد صرح بأنه لايوجد زيادة في المصروفات الدراسية للطلاب هذا العام، كما أنه يوجد تسهيلات للطلاب غير القادرين من خلال إدارة التكافل بالكلية، مضيفًا أن الطلاب تقوم بتسديد الرسوم الدراسية وإحضار الإيصالات إلى الكلية لتقديمها لإدارة شؤون الطلاب.
وأوضح "رجب" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن هناك تعليمات من الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة لتسهيل إجراءات دعم الطلاب غير القادرين وسرعة إنجازها وتقديم كافة الخدمات المتاحة للطلاب من خلال ادارة رعاية الشباب بكل الكليات.
وكشف عن الأنشطة الطلابية الموجودة داخل الجامعة بخلاف الأنشطة التى طرحتها جامعة القاهرة أونلاين.
قال الدكتور أحمد رجب فى تصريح خاص لـ "صدى البلد"، إن هناك أنشطة متاحة في الكلية مثل الألعاب الفردية كتنس الطاولة والشطرنج وغيرها.
وأشار إلى أنه يوجد بعض الندوات التثقيفية متاحة أون لاين، بالإضافة إلى أفلام زيارات افتراضية لبعض المواقع الأثرية والمتاحف.