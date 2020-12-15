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رياضة

حماس الشباب.. أشرف صبحي: إلغاء عودة لاعبي منتخب الشباب من تونس محل دراسة

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 11:39 م
صدى البلد
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ريهام بكير
كشف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن مستجدات قراراته بشأن منتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين المتواجد حاليا فى تونس للمشاركة فى دورة شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية فى موريتانيا.

وقال "صبحي"، في تصريحات خاصة، إن دوره كوزير هو توفير كافة الإمكانات، وهو ما تم القيام به على الفور؛ بتوفير طائرة خاصة لإعادة اللاعبين من تونس بعد إصابتهم بكورونا. 

وأضاف أنه يقدر حماس الشباب، وعدم رغبتهم في العودة، ورغبتهم بإرسال لاعبين لهم لاستكمال القائمة، وخوض البطولة المؤهلة لأمم أفريقيا. 

وأشار إلى أن كل الاحتمالات واردة، وندرس اتخاذ القرار الأخير مع اتحاد الكرة بالتواصل مع ربيع ياسين.

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