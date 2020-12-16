إعلان نتائج طعون كشوف المرشحين للانتخابات الطلابية بالجامعات اليوم





وكشف وزارة التعليم العالي والبحث عن انطلاق ماراثون الانتخابات الطلابية بالجامعات يوم 10 ديسمبر الماضي، مشيرًا إلى أنه تم الإعلان الكشوف المبدئية للمرشحين، يوم 13 ديسمبر. وأوضح المصدر لـ"صدى البلد" أن الجدول الزمني للانتخابات سيكون كالتالي:

1- 10 ديسمبر استقبال راغبي الترشح

2- الإعلان الكشوف المبدئية للمرشحين، يوم 13 ديسمبر.

3- تلقي الطعون على الكشوف يوم 14 ديسمبر

4- فحص الطعون يوم 15 ديسمبر.

5- الإعلان عن الكشوف النهائية للمرشحين يوم 16 ديسمبر.

6- 17 ديسمبر انطلاق الدعاية الانتخابية للمرشحين بالجامعات.

7- بدء انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج، يوم 20 ديسمبر.

8- إجراء جولة الإعادة 21 ديسمبر.

9- بدء انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم 22 ديسمبر.

10- يوم 23 ديسمبر انطلاق انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات.

11- اختتام الماراثون الانتخابي يوم 24 ديسمبر بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس اتحاد الجامعة، ونائبه.





بينما أكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن ماراثون الانتخابات الطلابية سيبدأ يوم الخميس 10 ديسمبر. ووافق الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على إقامة انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الدراسي 2020 / 2021 وتمت مخاطبة رؤساء الجامعات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق اللائحة الطلابية واتخاذ اللازم نحو الاعلان وتنفيذ الانتخابات خلال الفترة المقبلة.





ونقدم لكم كيفية إجراء الانتخابات الطلابية ونستعرض كيفية إجراء الانتخابات الطلابية على 9 مراحل:

1- سحب وتقديم الاستمارات.

2- إعلان الكشوف المبدئية.

3- تلقي الطعون.

4- إعلان الكشوف النهائية.

5- بدء الدعاية الانتخابية.

6- تبدأ انتخابات الجولة الأولى ومن ثم الإعادة في اليوم التالي.

7- انتخاب الأمناء ومساعديهم على مستوى الكليات.

8- يتم انتخاب رئيس الاتحاد ونائب رئيس الاتحاد على مستوى الكليات.

9- ينتهي ماراثون الانتخابات بانتخاب الأمناء ومساعديهم ورئيس ونائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة.





ويأتي ذلك في إطار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2523 لسنة 2017 بتعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 والتي أقرت لائحة الاتحادات الطلابية. وتم تشكيل لجنة عليا برئاسة د. طايع عبداللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية؛ وذلك لمتابعة سير أعمال الانتخابات للعام 2020 / 2021، ووجه الوزير بضرورة قيام كل جامعة بتقديم تقرير مفصل إلى اللجنة العليا عن سير العملية الانتخابية يوميا منذ بدايتها وحتى نهايتها.





كما كان قد وافق الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على إقامة انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الدراسي 2020 / 2021 وتمت مخاطبة السادة رؤساء الجامعات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق اللائحة الطلابية واتخاذ اللازم نحو الإعلان وتنفيذ الانتخابات خلال الفترة المقبلة. هذا وقد تم تشكيل لجنة عليا برئاسة د. طايع عبداللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية؛ وذلك لمتابعة سير أعمال الانتخابات للعام 2020 / 2021. ووجه الوزير بضرورة قيام كل جامعة بتقديم تقرير مفصل إلى اللجنة العليا عن سير العملية الانتخابية يوميا منذ بدايتها وحتى نهايتها.

تعلن اليوم الأربعاء الجامعات المصرية نتائج الطعون المقدمة من الطلاب على الكشوف المبدئية للمرشحين بالجامعات، بعد أن تلقت إدارة رعاية الشباب بالجامعات المصرية الطعون على الكشوف المبدئية لراغبي الترشح للانتخابات الطلابية أول أمس 14 ديسمبر، بينما يتم الإعلان عن نتيجة الطعون 16 ديسمبر.