ضبط سيارة محملة بـ 59 جوال دقيق قبل بيعها في السوق السوداء بـ كفر الشيخ

تمكنت مديرية التموين بكفر الشيخ، بإشراف عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، يوم الثلاثاء من ضبط سيارة نصف نقل مُحملة بـ 59 جوال دقيق بلدي مدعم، بمركز دسوق، قبل بيعها بالسوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة.





كان المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، قد وجه بتشديد الرقابة التموينية علي الأسواق وضبط المخالفين، وجري تشكيل حملة تموينية للمرور علي الأسواق، بإشراف عبدالفتاح جابر مدير الرقابة التموينية، وصفوت الشيشيني مدير التجارة التموينية، ضمت في عضويتها محمد عبدالقوى، وسامح البنا، مساعدا وكيل الوزارة، ورضا داود، مفتش بالرقابة التموينية، ومحمد لبيب، بالرقابة التجارية.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط سيارة نصف نقل تحمل لوحات معدنية «ب ف أ 7946» مُحملة بـ59 جوال دقيق بلدي مدعم، استخراج 82٪ زنة الحوال 50 كيلو جراما، بقرية محلة أبوعلي التابعة لمركز دسوق.





وتبين أن قائد السيارة كان في طريقه إلي ماكينة طحين بذات القرية، لإعادة نخل الكمية المضبوطة وفصل الشوائب، لإعادة تعبئتها وبيعها علي كونها دقيق فاخر، بقصد التربح من وراء بيعها.





جرى التحفظ علي السيارة والمضبوطات، وتحرر المحضر 4056 لسنة 2020 جنح أمن دولة مركز دسوق، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.



