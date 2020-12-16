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اقتصاد

المصرى للدراسات الاقتصادية يعلن نتائج تقرير التنافسية العالمى 2020 ..اليوم

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 03:05 ص
تقرير التنافسية العالمية
تقرير التنافسية العالمية
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آية الجارحي
قالت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، أن المركز سيعلن اليوم الأربعاء نتائج تقرير التنافسية العالمى لعام 2020 مترجمة باللغة العربية، بعد دقيقة من إعلانه رسميا من خلال المنتدى الاقتصادى العالمى في تمام 10.30 صباحا .


أضافت عبد اللطيف فى تصريحات صحفية ، أن المركز يعد الجهة المصرية الوحيدة الشريكة للمنتدى الاقتصادى العالمي في مصر، وهو المسئول عن عمل استطلاع الرأي لحالة مصر في تقرير التنافسية العالمى سنويا.
 
تابعت "أن تقرير العام الحالي له طبيعة خاصة، حيث تم تعليق ترتيب الدول في مؤشر التنافسية لعام 2020، بسبب تداعيات جائحة كورونا، على أن يتم استئنافه في 2021، مع تقديم إطار عمل جديد لتوجيه النمو الاقتصادى في المستقبل".
 
وأشارت عبد اللطيف إلى أن مصر من الدول القليلة التي تم الانتهاء من عمل الاستبيان الخاص بها، ولكن النتائج غير معلنة لعدم وجود تصنيف دولى نتيجة ظروف الجائحة، حيث لم يتمكن عدد كبير من الدول من الانتهاء من نتائجها، على أن يصدر هذا الترتيب لاحقا بعد اكتمال بيانات الدول المختلفة.
ومن المقرر أن ينشر المركز أهم نتائج التقرير مترجمة باللغة العربية، على أن يصدر لاحقا في اليوم التالى تحليلا لما تعنيه نتائج التقرير الدولى للحالة المصرية، وأهم توصيات تحسين الوضع.
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