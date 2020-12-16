5 نصائح هامة لتجنب العواصف الشتوية مع سيارتك

يعرف عن فصل الشتاء أنه أكثر فصول العام تغيرًا، بسبب تغييراته المناخية العدة والتي ربما تؤثر على سيارتك وعوامل الأمان الخارجية لها، ولهذا السبب فيجب أن نتوخى الحذر و أخذ كافة التدابير لكي نحافظ على سلامتنا أولًا ثم سياراتنا.





وفي سياق ذلك يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري أبرز النصائح لتجنب مشكلات العواصف الشتوية.





1- نوافذ السيارة وعلاقتها بفلتر التكييف

عند مرور عاصفة ترابية شديدة فمن الضروري أن نغلق جميع نوافذ السيارة ، حتى لا نتأثر بالغبار والأتربة، ولكي تكون عملية التنفس الداخلي تسير بصورة طبيعية، فمن الأفضل أن نقوم بتفعيل زر تكييف السيارة، وفي هذه الحالة يجب أن يتمتع فلتر التكييف بالعديد من الخصائص التي تمنحها الأفضلية وتوصيل هواء نقي داخل مقصورة القيادة.





2- اصطفاف السيارة

كثيرا ما نشاهد سيارات قد تعرضت لحوادث مختلفة، ولكن في هذا الفصل خصيصًا ربما تكون الأسباب ناتجة عن التغيرات الجوية والعواصف، ولذلك فمن الأفضل تجنب الاصطفاف أسفل اللوحات الإعلانية، والأشجار الشاهقة وأيضًا أعمدة الإنارة، و واجهات المباني التي مازالت تحت الإنشاء.





3- تجهيز مساحات السيارة