كلية ألسن عين شمس تستضيف د.مصطفى الفقي .. 20 ديسمبر

تنظم كلية الألسن بجامعة عين شمس يوما ثقافيا بمناسبة الاحتفال العالمي باللغة العربية، وذلك تحت رعاية وبحضور الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، الدكتورة سلوى رشاد عميد الكلية.

تشهد الاحتفالية ندوة للدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، بعنوان "الإسهام العربي المعاصر في الثقافة العالمية"

كما يشهد اليوم مراسم افتتاح القاعات الجديدة بنظام الساعات المعتمدة بالكلية، وذلك في تمام العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠ من ديسمبر الجاري بحرم الكلية.

وفي سياق اخر نظم قسم اللغات الشرقية بكلية الألسن جامعة عين شمس بالتعاون مع قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية، ندوة بعنوان "الثقة بالنفس ومقومات سوق العمل"، تحت رعاية أ.د محمود المتيني رئيس الجامعة، أ.د.عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أ.د.سلوى رشاد عميد الكلية، وإشراف أ.د.يمنى صفوت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أ.د.أسماء عبد العزيز رئيس قسم اللغات الشرقية بالكلية، حاضر خلالها الدكتور هاني سعد عطا المدرس بقسم الدراسات النفسية بكلية الدراسات العليا للطفولة و الأمومة بجامعة عين شمس، بحضور لفيف من أساتذة القسم والطلاب.









أكدت أ.د.يمنى صفوت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، على أن هذه الندوة تأتي ضمن سلسلة من الندوات و ورش العمل التى يسعى من خلالها القطاع الى اعداد الطالب لسوق العمل من خلال تنمية مختلف مهارته والمساهمة في تطوير أدائه المهني وذلك بالاستعانة بالخبراء في هذا المجال.









وأشارت صفوت الي أن الثقة بالنفس هي مفتاح النجاح، كما يتعين على الطالب التطوير من ذاته لمواكبة سوق العمل ومواجهة المنافسة. وشددت أن طالب كلية الألسن يكتسب ثقة بنفسه طوال فترة دراسته لتعلمه لغة أجنبية قد تبدو للآخرين شديدة الصعوبة مما يجعله عنصر مميز في سوق العمل.









وتناول خلال الندوة الدكتور هاني سعد المدرس بقسم الدراسات النفسية، أهم الأسباب التى تؤدى إلى اهتزاز الثقة بالنفس، و أكد على اهمية تعزيز الثقة بالنفس، وضرورة كسر حاجز الخوف بهدف اكتساب الثقة بالنفس وعدم الخوف من التجربة فالتجارب تمنح الخبرات وتعزز الثقة بالنفس، وشدد على ضرورة اجتياز مرحلة السلبية وخوض التجارب وممارسة التدريبات لتعزيز الثقة بالنفس والسعي نحو النجاح في المستقبل، لافتًا إلى أن الثقه بالنفس ٦% سلوك فطرى ٢٠% بعد الممارسة ١٠٠% بعد التدريب.



