تخضع لمراحل متعددة من التجارب.. أشرف الفقي: لقاحات فيروس كورونا آمنة

قال الدكتور أشرف الفقي، استشاري الأبحاث الإكلينيكية بولاية واشنطن الأمريكية، إن أى دواء يتم إجراء تجارب سريرية عليه قبل تداوله فى الأسواق وحصول المواطن عليه.





وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامي تامر أمين أن هناك لوائح دولية تنظم الإجراءات الخاصة باللقاحات.





وأوضح أن هناك 9 شركات حول العالم وصلت للمرحلة الثالثة والأخيرة من التجارب على لقاحات كورونا، منها اللقاح الصيني، مؤكدًا أن كل دولة يكون لها هيئة وطنية لسلامة الدواء، وذلك لإجراء تجارب على الأدوية قبل تداولها.





وقال: "معلوماتنا حول فاعلية اللقاح الصينى مازالت محدودة والجهات المنتجة له أكدت أن فاعليته تصل لـ 85 %".





ولفت إلى أن نتائج التجارب السريرية أكدت أن لقاحات فيروس كورونا آمنة".



