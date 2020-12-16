اليوم آخر موعد لتقديم الالتماس بآداب حلوان

أعلنت كلية الآداب بجامعة حلوان عن مواعيد تقديم التماسات لدور سبتمبر العام الدراسي السابق 2019/ 2020 وذلك لطلاب الفرقة الرابعة.









وصرح مسؤولو إدارة شئون الطلاب بكلية الآداب بجامعة حلوان لصدى البلد أن الكلية تتلقى طلبات الالتماس من الفترة الأحد 13 ديسمبر وحتى إلى الأربعاء 15 ديسمبر 2020 كمواعيد لتلقي طلبات التماسات على نتيجة دور سبتمبر وأن على الطلاب الراغبين في تقديم التماسات التوجه إلى مكتب الشئون فى مواعيد من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية عشرة ظهرا .













يذكر أن امتحانات العام السابق قد أقيمت وسط إجراءات احترازية كبيرة وغير مسبوقة من تعقيم وتطهير جميع لجان الامتحانات وعمل تباعد بين الطلاب أثناء التواجد فى لجان الامتحانات او فى الجامعة مع فرض لبس الكمامة على الطلاب وعدم خلعها أثناء تواجد الطالب فى لجان الامتحان أو فى الجامعة، وكان ذلك لطلاب الفرقة الرابعة والسنوات النهائية بالجامعة ، كما تم تقيم فرق النقل بنظام الأبحاث .











