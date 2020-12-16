أسعار العملات العربية اليوم الأربعاء 16-12-2020

ننشر سعر العملات العربية مقابل الجنيه بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء 16 ديسمبر 2020 وفقا لآخر تحديث للبنك الأهلى المصرى.
سجل سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 48.81 جنيه للشراء و 51.59 جنيه للبيع.
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وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 4.08 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.
وبلغ سعر صرف الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه اليوم 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.
ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.46 جنيه للشراء 41.79 جنيه للبيع .
وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.78 جنيه للشراء و22.25 جنيه للبيع .
وسجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.74 جنيه للشراء و 40.93 جنيه للبيع .
سجل سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 48.81 جنيه للشراء و 51.59 جنيه للبيع.
أقرا أيضا ...وزير المالية: مصر تعاقدت على 20 مليون جرعة من لقاحات كورونا.. فيديو
وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 4.08 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.
وبلغ سعر صرف الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه اليوم 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.
ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.46 جنيه للشراء 41.79 جنيه للبيع .
وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.78 جنيه للشراء و22.25 جنيه للبيع .
وسجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.74 جنيه للشراء و 40.93 جنيه للبيع .