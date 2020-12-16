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اقتصاد

أسعار العملات العربية اليوم الأربعاء 16-12-2020

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 05:46 ص
اسعار العملات العربية
اسعار العملات العربية اليوم الاربعاء
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قسم الاقتصاد
ننشر سعر العملات العربية مقابل الجنيه بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء 16 ديسمبر 2020 وفقا لآخر تحديث للبنك الأهلى المصرى.

سجل سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 48.81 جنيه للشراء و 51.59 جنيه للبيع.

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وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 4.08 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه اليوم 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.


ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.46 جنيه للشراء 41.79 جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.78 جنيه للشراء و22.25 جنيه للبيع .

وسجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.74 جنيه للشراء و 40.93 جنيه للبيع .


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