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شاهد| عوض تاج الدين يرد بقوة على تأجيل الدفعة الثانية للقاح كورونا الصيني

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 12:20 ص
الدكتور محمد عوض
الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس عبد الفتاح السيسي ل
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عادل نصار
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس عبد الفتاح السيسي للصحة، إن أي لقاح لا تستخدمه أي دولة إلا إذا أثبتت فعاليته في التجارب السريرية وليس له أي آثار جانبية. 

وأضاف "تاج الدين"، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى، مساء الثلاثاء، أن كل اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد حصلت على تسجيل طوارئ وليس تسجيلاً نهائيًا.

وأكد مستشار الرئيس عبد الفتاح السيسي للصحة، أن لقاحات كورونا تخفّف من الأعراض ولا تعطي مناعة كاملة ولا تغني عن وسائل الوقاية، مشيرًا إلى أن اللقاحات التي تم اعتمادها مرّت بتجارب إكلينيكية ومخبرية وسريرية.

وعن حقيقة ما يتردّد بشأن تأجيل وصول الدفعة الثانية من لقاح كورونا الصيني لمصر، ردّ مستشار السيسي، قائلاً: "هناك لجنة علمية هى من اختار اللقاح، وهتيجي الكميات تدريجيًا وآمنة بكل تأكيد، واتعمل اتفاق والحكومة اتفقت عليه".

وأشار مستشار الرئيس عبد الفتاح السيسي للصحة، إلى أن الكوادر الطبية والمرضى وكبار السن لهم الأولوية في الحصول على لقاح كورونا.

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