وزير المالية:التأمين الصحي الشامل يضم كل أفراد الأسرة

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن التأمين الصحي الشامل سمي بهذا الاسم بسبب أن المنظومة تعالج وتغطي الأسرة بأكملها وليس الفرد فقط، مشيرا إلى أن نظام التأمين الصحي، الذي كان قائما منذ عام 1964 وقبل تطويره كان يعالج صاحب العمل فقط وليس أسرته بالكامل.





وأضاف «معيط» خلال مداخلة هاتفية علي القناة الأولي المصرية، أن نظام التأمين الصحي الجديد يؤمن علي جميع الأسرة، موضحا أن هذا النظام الجديد للتأمين الصحي يمول عن طريف الاشتراكات الذي يقوم بدفعها العامل عنه وعن أسرته صاحب العمل، وعن طريف خلق موارد مثل المساهمة التكافلية، ويتم خصمها من أرباب العمل والكيانات التي لديها إيردات وعن طريق خلق بعض الرسوم الأخري مثل التي تطبق على السجائر والتبغ، وأوضح أن غير القادرين تتحملهم الدولة ومقدرة نسبتهم بـ 35% من المجتمع.









وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه بتوفير الموارد المالية قبل البدء في أي مشروع.





كما قال "معيط"، في مداخلة هاتفية بالإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، مساء أمس، إن التأمين الصحي الشامل قائم على التحصيل من الجميع لخدمة من يحتاج إلى الرعاية، مشيرا إلى أن مشروع التأمين الصحي الشامل يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطن.





وأضاف "معيط"، أن التأمين الصحي الشامل لديه ملاءة مالية، متابعا "اشترينا الخدمات الطبية من جهات معتمدة".







