ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

جامعة حلوان تنظم دورة إدارة الذات لأعضاء هيئة التدريس.. الأحد

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 11:14 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
Advertisements
كريم ناصر
ينظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان، مجموعة من البرامج التدريبية لشهر ديسمبر 2020، برعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز. 

تهدف البرامج إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات الرئيسية بالجامعة وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه. وذلك فى إطار السعى إلى تحديث وتطوير البرامج التدريبية بالمركز وإضافة مجموعة من البرامج الجديدة إلى مصفوفة البرامج التدريبية بما يتناسب مع التطور الحاصل فى عصر التحول الرقمى والذكاء الاصطناعي لتحقق الهدف الأساسى له وهو تنمية قدرات ومهارات السادة أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة. كما يأتي تنظيمها بهدف تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية للجامعة بالتعاون مع الكيانات الاستراتيجية كل وفق تخصصه.

شملت هذه البرامج التدريبية 11 دورة تدريبية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة كل دورة تقام على مدار يومين. 

ومن هذه الدورات تقام دورة دورة إدارة الذات يومي الأحد والاثنين ٢٠ - ٢١ ديسمبر ٢٠٢٠ . وتقام أغلب هذه الدورات بنظام الفيديو كونفرانس، وبعضها داخل مركز دار الضيافة بحرم الجامعة بعين حلوان وفقا للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار وباء فيروس كورونا، حيث انه يتم التنبيه على المتقدمين للدورات بضرورة ارتداء الكمامات وحمل المطهرات والمعقمات للحفاظ على صحتهم وتجنب الإصابة بالموجة الثانية من كورونا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

ننشر خطة الدورات التدريبية لأعضاء هيئة التدريس خلال شهر ديسمبر بجامعة حلوان.. تفاصيل

9 ديسمبر.. جامعة حلوان تنظم دورة Microsoft Teams

10 ديسمبر.. جامعة حلوان تنظم دورة حول ريادة الأعمال

جامعة حلوان تنظم دورة Microsoft Teams غدا

دور الأستاذ الجامعي في دعم الطالب المريض نفسيًا.. دورة بجامعة حلوان

الأحد.. جامعة حلوان تنظم دورة حول دور الإتيكيت والبروتوكول في العمل

ترشيحاتنا

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 16-12-2020 والقنوات الناقلة

7 حيل تساعد على إنقاص الوزن فى العشاء

مفاجأة.. عبدالرزاق حمد الله يرحل عن النصر وينتقل لهذا النادي

أخبار الرياضة| الأهلي يكشف حقيقة الاستغناء عن الشحات وموقف أجايي من القيد بقائمة الفريق

أخبار الفن| طلاق عمرو دياب ودينا الشربيني.. أزمة حمو بيكا وعمر كمال.. ظهور جديد لـ فيفي عبده بعد شائعة وفاتها

خالد الغندور: الوزير واتحاد الكرة غير مسئولين عن كارثة منتخب الشباب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد طرحها في السعودية.. بيجو 2021 Peugeot 5008 فيس ليفت في مصر.. صور

بيجو 3008 Peugeot الجديدة رسميا في مصر..صور

بأسعار خرافية.. أسرع 5 سيارات في العالم | صور