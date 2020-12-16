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حوادث

إحالة الطعون على قرارات دمج النقابات الفرعية للمحامين لهيئة مفوضي الدولة

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 04:01 ص
صدى البلد
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محمد زهير
قررت دائرة فحص طعون المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ، بإحالة الطعنين على قرار دعوة الجمعية العمومية لدمج النقابات الفرعية للمحامين، والدعوة للانتخابات فرعية ، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانونى فيها .

وذكرت الدعوى أن الدعوة لانتخابات النقابات الفرعية بالمحامين جاءت من غير المختص بها وهو مجلس النقابة الفرعية وليس العامة، كما أن قرار الدمج جاء بالمخالفة للقانون.

وكانت محكمة القضاء الإداري بـمجلس الدولة، قضت برفض الدعوى المقامة من مصطفى شعبان ومحمد حسن المحامي، لوقف قرار دعوة الجمعية العمومية لدمج النقابات الفرعية للمحامين، والدعوة للانتخابات فرعية.

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