أسعار العملات الأجنبية بالبنك الأهلى اليوم 16-12-2020

ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه بمستهل تعاملات اليوم الاربعاء 16 ديسمبر 2020 وفقا لاخر تحديث للبنك الأهلى.
استقر سعر صرف الدولار خلال بمستهل تعاملات الاربعاء 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع .
اسعار العملات الاجنبية بمستهل الاربعاء
سجل سعر اليورو 18.98جنيه للشراء و19.17جنيه للبيع .
وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 20.79 جنيه للشراء و 21.11 جنيه للبيع.
أقرأ ايضا ..خاص| شعبة السيراميك باتحاد الصناعات: نحتاج لإعادة النظر في أسعار الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك
وسجل الفرنك السويسرى 17.63 جنيه للشراء و 17.80 جنيه للبيع .
وسجلت كورنا سويدية 1.85 جنيه للشراء و1.88 جنيه للبيع .
اسعار العملات الاسيوية اليوم الاربعاء
سجل ين يابانى نحو 15.03 جنيه للشراء و 15.16 جنيه للبيع .
وبلغ اليوان الصينى عند 2.38 جنيه للشراء و2.40 جنيه للبيع.
استقر سعر صرف الدولار خلال بمستهل تعاملات الاربعاء 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع .
اسعار العملات الاجنبية بمستهل الاربعاء
سجل سعر اليورو 18.98جنيه للشراء و19.17جنيه للبيع .
وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 20.79 جنيه للشراء و 21.11 جنيه للبيع.
أقرأ ايضا ..خاص| شعبة السيراميك باتحاد الصناعات: نحتاج لإعادة النظر في أسعار الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك
وسجل الفرنك السويسرى 17.63 جنيه للشراء و 17.80 جنيه للبيع .
وسجلت كورنا سويدية 1.85 جنيه للشراء و1.88 جنيه للبيع .
اسعار العملات الاسيوية اليوم الاربعاء
سجل ين يابانى نحو 15.03 جنيه للشراء و 15.16 جنيه للبيع .
وبلغ اليوان الصينى عند 2.38 جنيه للشراء و2.40 جنيه للبيع.