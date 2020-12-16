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اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية بالبنك الأهلى اليوم 16-12-2020

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 06:02 ص
اسعار العملات الاجنبية
اسعار العملات الاجنبية اليوم الاربعاء
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قسم الاقتصاد
ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه بمستهل تعاملات اليوم الاربعاء 16 ديسمبر 2020 وفقا لاخر تحديث للبنك الأهلى.

استقر سعر صرف الدولار خلال بمستهل تعاملات الاربعاء 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع .


اسعار العملات الاجنبية بمستهل الاربعاء

سجل سعر اليورو 18.98جنيه للشراء و19.17جنيه للبيع .

وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 20.79 جنيه للشراء و 21.11 جنيه للبيع.

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وسجل الفرنك السويسرى 17.63 جنيه للشراء و 17.80 جنيه للبيع .


وسجلت كورنا سويدية 1.85 جنيه للشراء و1.88 جنيه للبيع .



اسعار العملات الاسيوية اليوم الاربعاء

سجل ين يابانى نحو 15.03 جنيه للشراء و 15.16 جنيه للبيع .

وبلغ اليوان الصينى عند 2.38 جنيه للشراء و2.40 جنيه للبيع.


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