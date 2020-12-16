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تعليم

تعاون بين جامعة الفيوم وكلية الحدباء الجامعة بالعراق

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 09:21 ص
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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الفيوم - نبيل أبو السعود

استقبل  الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، الدكتور طه الحديدي، أستاذ القانون الدولي موفدا عن كلية الحدباء الجامعة بالعراق، والدكتور محمد عبد الفتاح مصطفى، رئيس الاتحاد العربي للتعليم والبحث العلمي والأمين المساعد لاتحاد دول الأكاديميين العرب، والدكتور طلال أكرم النداوي، و الدكتور شحاتة أحمد عبد الرحيم، أستاذ الترميم بكلية الآثار بجامعة الفيوم.

صرح الدكتور أحمد جابر شديد بأن الزيارة هدفت إلى تبادل الخبرات والتبادل الطلابي بين جامعة الفيوم وكلية الحدباء الجامعة بالعراق، والاستفادة من الخبرات المصرية في مجال التعليم الجامعي.

 وأشاد الدكتور طه الحديدي بجامعة الفيوم والمناهج التعليمية التي تدرس فيها والأسلوب التعليمي الجيد والمباني الفخمة للجامعة، مؤكدا اعتزاز العراق بمصر.


شهد  الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، و الدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور كمال غلاب، عميد معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل، و الدكتور محمود علي عبد الفتاح، وكيل المعهد لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، فعاليات الحفل الأول لخريجي المعهد.

 
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