تعاون بين جامعة الفيوم وكلية الحدباء الجامعة بالعراق





استقبل الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، الدكتور طه الحديدي، أستاذ القانون الدولي موفدا عن كلية الحدباء الجامعة بالعراق، والدكتور محمد عبد الفتاح مصطفى، رئيس الاتحاد العربي للتعليم والبحث العلمي والأمين المساعد لاتحاد دول الأكاديميين العرب، والدكتور طلال أكرم النداوي، و الدكتور شحاتة أحمد عبد الرحيم، أستاذ الترميم بكلية الآثار بجامعة الفيوم.





صرح الدكتور أحمد جابر شديد بأن الزيارة هدفت إلى تبادل الخبرات والتبادل الطلابي بين جامعة الفيوم وكلية الحدباء الجامعة بالعراق، والاستفادة من الخبرات المصرية في مجال التعليم الجامعي.





وأشاد الدكتور طه الحديدي بجامعة الفيوم والمناهج التعليمية التي تدرس فيها والأسلوب التعليمي الجيد والمباني الفخمة للجامعة، مؤكدا اعتزاز العراق بمصر.







