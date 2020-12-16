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«سنة كمان بالكمامة».. جامعة أكسفورد: 30 طفرة حدثت في فيروس كورونا منذ بدأ تفشيه.. فيديو

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 05:30 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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إبراهيم القادري
قال الدكتور احمد سالمان، عضو فريق جامعة اكسفورد لتطوير اللقاحات، إنه منذ بداية جائحة فيروس كورونا حتى الآن حدث حوالي 30 طفرة في فيروس كورونا ولكنها لم تؤثر علي الاستجابة المناعية.

وأضاف "سالمان" خلال مداخلة هاتفية في برنامج كلمة أخيرة المذاع علي قناة أون إى، أن شركتي فايزر وموديرنا إلى الآن لم تنشرا الأبحاث الخاصة بلقاحيهما ولكنهما حصلتا علي اعتماد اللقاحات بناء علي البيانات التي قدموها للاستخدام الطارئ للقاح وتم إنتاج كميات كبيرة من هذين اللقاحين سيتم اعتمادهم رسميًا قريبًا.

وأوضح "سالمان"، أنه بناء علي التجارب الأولى للقاح اكسفورد فإنه عند إعطاء مريض فيروس كورونا الجرعة الأولى من اللقاح تحدث استجابة وعند إعطائه الجرعة الثانية تحدث له استجابة أعلى.

وتابع "سالمان"، أن لقاح فايزر وموديرينا يؤدي الى حماية بنسبة 90% فيما أعلي، ولقاح اكسفورد من 70% الي 90% حماية بمعنى ان لقاح أكسفورد يمنع إصابة الشخص بالعدوى .

ونوّه إلى أن الأشخاص الذين سيحصلون على لقاح اكسفورد إذا تعرضوا للعدوى بفيروس كورونا؛ ستكون أعراض الإصابة لديهم خفيفة جدًا، واللقاح سيأخذ عامًا حتى يتم توزيعه علي جميع الدول، قائلاً: "إحنا عايشين بالكمامة سنة كمان".

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